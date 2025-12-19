به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی فارس، تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح جمعه ۲۸ آذرماه، ۶۴ میلی متر باران در شیراز باریده است.

همچنین بیشترین بارش‌های سامانه اخیر مربوط به فیروزآباد با ۱۷۱ میلی متر ثبت شده است.

این سامانه بارشی در آباده ۲۰ میلیمتر، اردکان ۳۹، ارسنجان ۵۵، استهبان ۷۶، اقلید ۱۹، ایزدخواست ۱۹، بوانات ۲۷، پاسارگاد ۳۱، تخت جمشید ۵۱، جهرم ۱۲۵، خرامه ۷۷، خفر ۱۳۵، خنج ۱۰۴، داراب ۱۰۹، درودزن ۳۹، زرقان ۴۴، زرین دشت ۱۲۶، سروستان ۱۲۰، شهرک گلستان شیراز ۵۶، شیراز ۶۴، صفاشهر ۲۴ میلیمتر باران ثبت بارش را ثبت کرد.

همچنین در شهرهای فراشبند ۶۵، فسا ۱۲۰، فورگ داراب ۱۲۸، فیروزآباد ۱۷۱، قیروکارزین ۱۴۶، کازرون ۱۷، گراش ۱۲۰، لار ۱۶۵، لامرد ۱۳۸، مهر ۱۰۲، نورآباد ۲۸ و نی ریز ۶۳ میلی متر بارش باران ثبت شده است.

برابر اطلاعیه هواشناسی فارس آمار ثبت شده بارش در ایستگاه‌های خودکار هواشناسی فارس مربوط به شهر افزر ۱۳۲، اوز ۱۴۸، بختگان ۳۱، جویم ۱۰۳، خشت ۵۰، رستم ۵، سده ۳، کورده ۱۳۸، کوار ۱۴۸، کوه چنار ۲۰ و میمند ۱۴۸ میلی متر باران است.