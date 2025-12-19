به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پی درگذشت شهادتگونه زندهیاد «محمد قربان» نجاتگر فداکار جمعیت هلالاحمر شهرستان جهرم که حین عملیات امدادرسانی به شهروندان گرفتار در یک رودخانه فصلی جان خود را از دست داد، با صدور پیامی این ضایعه اندوهبار را تسلیت گفت و از ایثار و مجاهدت نیروهای امدادی قدردانی کرد.
متن پیام استاندار فارس به این شرح است:
درگذشت شهادتگونه و تأثر برانگیز زندهیاد «محمد قربان» نجاتگر فداکار جمعیت هلالاحمر شهرستان جهرم، که در حین عملیات امدادرسانی به شهروندان گرفتار در یک رودخانه فصلی، جان خود را مخلصانه فدا کرد، موجب اندوه عمیق اینجانب و عموم مردم شریف استان فارس گردید. این نیروی فداکار جمعیت هلال احمر با ایثار جان خویش، جلوهای والا از انسانیت و مسئولیتپذیری را به نمایش گذاشت و نام خود را در زمره قهرمانان این مرز و بوم جاودانه ساخت.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار این جوان برومند، جامعه بزرگ جمعیت هلالاحمر و مردم نجیب شهرستان جهرم و استان فارس، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت دارم.
همچنین از همت بلند و تلاشهای جهادی تمامی نیروهای امدادی در جمعیت هلالاحمر، اورژانس، نیروهای مردمی و داوطلبان غیوری که در روزهای اخیر با حضور ایثارگرانه در صحنه بارشهای سنگین استان، برای صیانت از جان و مال مردم از هیچ تلاشی دریغ نکردند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری مینمایم. بیشک این مجاهدتهای ایثارگرانه در پیشگاه الهی مأجور و در حافظه تاریخی مردم فارس ماندگار خواهد بود.
نظر شما