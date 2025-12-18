نجات کشاورز گرفتار در سیلاب روستای گرو میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران ذاکری، اظهار کرد: حدود ساعت ۱۶:۱۴ امروز، یکی از اهالی روستای گرو با تماس با سامانه ۱۲۵ از گرفتار شدن فردی در انتهای روستا و در میان رودخانه خبر داد.

وی افزود: پس از دریافت این گزارش اضطراری، هماهنگی لازم با نیروهای هلال‌احمر شهرستان انجام شد و اکیپی از نیروهای امدادی دو نهاد به‌همراه تجهیزات تخصصی به محل حادثه اعزام شدند.

ذاکری ادامه داد: فرد گرفتار، کشاورزی بوده است که هنگام کار با تراکتور در زمین‌های پایین‌دست روستا، به‌دلیل افزایش ناگهانی حجم آب رودخانه در سیلاب گرفتار شد.

رئیس آتش‌نشانی میناب تصریح کرد: هم‌زمان با حضور تیم‌های عملیاتی، یک قایق امداد نیز برای اجرای مرحله اصلی عملیات اعزام شده تا فرد گرفتار در سریع‌ترین زمان ممکن نجات یابد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات مشترک آتش‌نشانی و هلال‌احمر در شرایط بحرانی همچنان ادامه دارد و تمام تلاش‌ها برای پایان موفق عملیات و حفظ سلامت فرد حادثه‌دیده در جریان است.