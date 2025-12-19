به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامینجات صبح جمعه در افتتاحیه سمینار دانشافزایی مربیگری والیبال با تأکید بر نقش آموزش در توسعه این رشته، اظهار کرد: هیئت والیبال استان همدان همواره ارتقای سطح دانش فنی مربیان را در اولویت قرار داده و بدون تردید، رشد و پیشرفت والیبال بدون توجه به آموزش و توانمندسازی مربیان محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به حضور مصطفی کارخانه در این سمینار افزود: امروز مفتخریم میزبان پرافتخارترین مربی والیبال ایران در همدان هستیم و امیدواریم مربیان استان حداکثر بهره را از این دورههای آموزشی ببرند.
رئیس هیئت والیبال استان همدان خاطرنشان کرد: سیاست هیئت بر این است که امتیازات و حمایتها در حوزه مربیگری، به مربیانی اختصاص یابد که در برنامههای آموزشی و سمینارهای رسمی هیئت مشارکت فعال داشته باشند.
بادامینجات با اشاره به میزبانی استان از رقابتهای آسیایی والیبال برفی بیان کرد: امسال همدان میزبان مسابقات آسیایی است که میتواند نقطه عطفی در توسعه والیبال برفی باشد؛ رشتهای که طی سالهای اخیر بهصورت جدی در همدان دنبال شده است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در والیبال ساحلی، با توجه به شرایط اقلیمی، همدان ظرفیت رقابت با استانهای شمالی و جنوبی کشور را ندارد و این رشته بیشتر میتواند بهصورت پایلوت در استان پیگیری شود، اما طبیعت خدادادی همدان بستر مناسبی برای ورزشهای زمستانی فراهم کرده که متأسفانه کمتر به آنها پرداخته شده است.
بادامینجات افزود: والیبال برفی یکی از همین رشتههاست که طی دو تا سه سال گذشته بهطور جدی فعال شده و در این مدت دو تور ملی در سطح بینالمللی در همدان برگزار شده است؛ رویدادهایی که دستاوردهای ارزشمندی برای استان به همراه داشت.
وی تصریح کرد: همین روند رو به رشد باعث شد درخواست میزبانی مسابقات قهرمانی آسیای والیبال برفی ارائه شود که خوشبختانه با توجه به ظرفیتها و امکانات موجود، این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت.
رئیس هیئت والیبال استان همدان تأکید کرد: این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد و تلاش میکنیم مربیان استان در والیبال برفی فعال شوند، داوران فرصت قضاوت در این رشته را به دست آورند و بازیکنان نیز به سمت آن هدایت شوند که در این زمینه نقش مربیان بسیار حائز اهمیت است.
بادامینجات با بیان اینکه والیبال ظرفیت بالایی برای پیشرفت و درخشش دارد، عنوان کرد: به همین دلیل این رشته نیازمند توجه بیشتری است، بهویژه در ورزشهای تیمی که استانهای غربی کشور با مشکلات مشترکی مانند نبود اسپانسر مواجه هستند.
وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره والیبال خانوادگی کشور به میزبانی همدان گفت: در رشتههایی که جنبه خانوادگی دارند، مسئولیت اجتماعی ما پررنگتر است و خوشبختانه این رویداد با همکاری دستگاههایی همچون شهرداری، بسیج و سایر نهادها و تلاش آقایان و بانوان، بهصورت موفق در همدان برگزار شد.
رئیس هیئت والیبال استان همدان افزود: این رویداد سال آینده با قدرت بیشتری برگزار خواهد شد و بهتدریج به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل میشود.
بادامینجات در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تقویت زیرساختها گفت: در سطح استان به توافقاتی رسیدهایم و امیدواریم در سالهای آینده سالنهایی بهصورت تخصصی و بهعنوان خانه والیبال ایجاد شود. برخی شهرستانها این مسیر را آغاز کردهاند و در مرکز استان نیز یک خانه والیبال فعال است، اما با توجه به جمعیت همدان، این فضاها کافی نیست.
وی در پایان عنوان کرد: با وجود محدودیتها، بسیاری از سالنهای موجود با تلاش همین مربیان فعال شدهاند و ما نیز با افتخار در مسیر توسعه والیبال استان و کشور گام برمیداریم. امروز والیبال جایگاه ویژهای در میان مردم دارد و طبق نظرسنجیها در زمره دو تا سه رشته پرطرفدار کشور است؛ موضوعی که مسئولیت ما را برای حمایت و توجه بیشتر به این ورزش دوچندان میکند.
نظر شما