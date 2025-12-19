نجات جان مادر باردار در برف وکولاک شهرستان مارگون

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مظفری اظهار کرد: بامداد جمعه مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد از طریق تماس مردمی از وضعیت وخیم خانم ۳۳ ساله باردار مطلع شد.

وی افزود: با توجه به بارش‌های شدید برف و مسدود بودن مسیرها، امکان دسترسی فوری و انتقال برای تیم‌های اورژانس وجود نداشت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بلافاصله یک تیم امدادی به همراه تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵و پزشک ماما بر بالین بیمار حاضر شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، بیمار با آمبولانس به بیمارستان یاسوج منتقل شد.

وی اضافه کرد: این عملیات در مجموع ۷ ساعت به طول انجامید.