۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

مسدود شدن راه ارتباطی هشتبندی هرمزگان به میناب، جغین و منوجان

هشتبندی- طغیان رودخانه های فصلی باعث مسدود شدن راه های ارتباطی منطقه هشتبندی هرمزگان به شهرستان میناب، شهرستان منوجان و بخش جغین رودان شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ وقوع بارش‌های سیلابی از نیمه شب گذشته تاکنون در شرق هرمزگان باعث طغیان رودخانه‌های فصلی در این منطقه شده است.

طغیان رودخانه‌های فصلی در هشتبندی، جغین و روستاهای مرزی منوجان موجب قطع راه‌های ارتباطی این مناطق به هشتبندی شده است.

طغیان رودخانه‌های فصلی همچنین موجب قطع راه ارتباطی مناطق روستایی به مرکز هشتبندی شده است.

بارش‌های سیلابی موجب اختلال در شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه و اینترنت در منطقه هشتبندی شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های جانی و مالی سیلاب در منطقه هشتبندی هرمزگان گزارش نشده است.

