مسدود شدن راه ارتباطی هشتبندی هرمزگان به میناب، جغین و منوجان

به گزارش خبرنگار مهر؛ وقوع بارشهای سیلابی از نیمه شب گذشته تاکنون در شرق هرمزگان باعث طغیان رودخانههای فصلی در این منطقه شده است.
طغیان رودخانههای فصلی در هشتبندی، جغین و روستاهای مرزی منوجان موجب قطع راههای ارتباطی این مناطق به هشتبندی شده است.
طغیان رودخانههای فصلی همچنین موجب قطع راه ارتباطی مناطق روستایی به مرکز هشتبندی شده است.
بارشهای سیلابی موجب اختلال در شبکههای ارتباطی تلفن همراه و اینترنت در منطقه هشتبندی شده است.
تاکنون گزارشی از خسارتهای جانی و مالی سیلاب در منطقه هشتبندی هرمزگان گزارش نشده است.
