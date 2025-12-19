قطعی گسترده شبکه های تلفن همراه و اینترنت در هشتبندی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش‌های مردمی در پی طغیان گسترده رودخانه فصلی جغین فیبر نوری در بستر این رودخانه با آسیب جدی روبرو گردیده است.

در پی آسیب دیدن فیبر نوری از مسیر رودان به هشتبندی اختلال گسترده در شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت در این منطقه به وجود آمده است.

قطعی اینترنت باعث اختلال گسترده در فعالیت صنوف گردیده و بسیاری از صنوف مهم که کالاهای اساسی و ارزاق مردم تأمین می‌کنند با توجه به اختلال گسترده در کارت خوان‌ها از چرخه خدمت خارج شده‌اند.

با توجه به ایجاد اختلال گسترده در زندگی روزمره مردم در منطقه هشتبندی ضروری است ستاد بحران استان و شرکت مخابرات استان نسبت به رفع آسیب دیدگی فیبر نوری با قید فوریت اقدام کنند.