  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

قطعی گسترده شبکه های تلفن همراه و اینترنت در هشتبندی هرمزگان

قطعی گسترده شبکه های تلفن همراه و اینترنت در هشتبندی هرمزگان

هشتبندی- در پی طغیان گسترده رودخانه ها و آسیب دیدن فیبر نوری شبکه های شبکه تلفن همراه و اینترنت در منطقه هشتبندی هرمزگان با اختلال گسترده روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش‌های مردمی در پی طغیان گسترده رودخانه فصلی جغین فیبر نوری در بستر این رودخانه با آسیب جدی روبرو گردیده است.

در پی آسیب دیدن فیبر نوری از مسیر رودان به هشتبندی اختلال گسترده در شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت در این منطقه به وجود آمده است.

قطعی اینترنت باعث اختلال گسترده در فعالیت صنوف گردیده و بسیاری از صنوف مهم که کالاهای اساسی و ارزاق مردم تأمین می‌کنند با توجه به اختلال گسترده در کارت خوان‌ها از چرخه خدمت خارج شده‌اند.

با توجه به ایجاد اختلال گسترده در زندگی روزمره مردم در منطقه هشتبندی ضروری است ستاد بحران استان و شرکت مخابرات استان نسبت به رفع آسیب دیدگی فیبر نوری با قید فوریت اقدام کنند.

کد خبر 6695225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها