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۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۳۴

طغیان رودخانه های فصلی برای نخستین بار در هشتبندی

طغیان رودخانه های فصلی برای نخستین بار در هشتبندی

میناب - در پی بارندگی در منطقه هشتبندی رودخانه های فصلی این منطقه برای نخستین بار در سال ۹۷ طغیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با نفوذ و فعالیت سامانه بارشی در شرق هرمزگان مناطق مختلف این منطقه از هرمزگان از جمله منطقه هشتبندی شاهد بارش باران پاییزی بود.

این باران پاییزی که همراه با رعد و برق بود از اوایل صبح امروز مناطق مختلف منطقه هشتبندی را فرا گرفت.

در پی فعالیت این سامانه بارشی و شدت آن در مناطق کوهستانی اطراف این منطقه این بارندگی موجب طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی برای نخستین بار در سال ۹۷ گردید.

بارندگی صبح امروز خسارتی به مزارع کشاورزان منطقه هشتبندی وارد نکرد.

شایان ذکر است منطقه هشتبندی از قطب های اصلی کشاورزی استان هرمزگان است که بارندگی صبح امروز باعث خوشحالی کشاورزان این منطقه بعد از سالها انتطار شد.

کد مطلب 4465465

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    نظرات

    • غلامرضا نوروزی IR ۱۹:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
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      پاسخ
      بارندگی همه مردم هشتبندی و چراغ آباد را خوسحال کرد

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