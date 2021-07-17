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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۰:۳۱

در پی بارش باران در گرمای بی سابقه میناب؛

طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی/بارندگی کشاورزان را خوشحال کرد

طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی/بارندگی کشاورزان را خوشحال کرد

هشتبندی - بارش باران موسمی در هشتبندی در گرمای بی سابقه تابستان، خوشحالی کشاورزان را در پی داشت. این بارش ها موجب طغیان رودخانه های فصلی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز فعالیت سامانه بارشی موسمی در شرق هرمزگان بارش‌های رگباری ناشی از این سامانه منطقه هشتبندی هرمزگان را در گرمای بی سابقه تابستان عصر شنبه فرا گرفت.

این بارندگی باعث خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان شد. این بارندگی که در مناطق کوهستانی بالا دست هشتبندی از شدت بیشتری برخوردار بود باعث طغیان رودخانه‌های فصلی در این منطقه شد.

همچنین در پی شدت گرفتن فعالیت این سامانه بارشی خیابان‌ها و معابر شهر هشت بندی دچار آبگرفتگی شد. بارش‌های موسمی پس از گذشت بیش از ۲۵ سال بار دیگر در منطقه هشتبندی به وقوع پیوست.

کد مطلب 5260161

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