بازار شب یلدای لرستان زیر ذره بین نظارتی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: با توجه به افزایش تردد و تقاضای بازار در آستانه شب یلدا، نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و اقلام خوراکی به دغدغه اصلی دستگاههای نظارتی تبدیل شده است. در این میان، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و… با محوریت حفظ تعادل بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، در قامت بازوی نظارتی قوی، حضور میدانی خود در سطح بازار استان لرستان را تشدید کرده است.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، سازمانهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسیهای مشترک و غافلگیرانه را در دستور کار قرار داده است.
نظارت بر بازار کالاهای اساسی
محمد حسین رحمتی بازرس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت بازرسان این سازمان از بازار شب یلدای استان، اظهار داشت: در این راستا نظارت بر بازار کالاهای اساسی از جمله قیمت مرغ، فرآوردههای لبنی، آجیل، خشکبار و… در دستور کار ما هست.
وی با اشاره به تشدید این نظارتها در روزهای نزدیک به شب یلدا در لرستان، عنوان کرد: بهمنظور اطمینان از تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه گرانفروشی در آستانه شب یلدا، تیمهای بازرسی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با حضور میدانی در سطح بازار، روند توزیع و قیمتگذاری اقلام پرمصرف را مورد بررسی قرار دادند.
بازرس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: همچنین تیمهای بازرسی شهرستانها نیز همزمان در سراسر استان بهصورت فعال در حال نظارت و پایش بازار هستند.
جلوگیری از گرانفروشی و کنترل موجودی کالاهای اساسی
رحمتی با تاکید بر اینکه طی جلسهای با مدیر فروشگاههای افق کوروش، نحوه توزیع و قیمت فروش انواع برنج خارجی از جمله برنج هندی و پاکستانی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: نتایج نشان داد که تمامی فروشگاههای این مجموعه در حال حاضر دارای موجودی کافی از انواع برنج با قیمت مصوب بوده و روند توزیع آنها بهصورت مناسب در حال انجام است.
وی بیان داشت: همچنین تیمهای بازرسی جهاد کشاورزی امروز از نانواییها، مرغفروشیها و قصابیها نیز بازدید کردند.
بازرس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این نظارتها با هدف جلوگیری از گرانفروشی و کنترل موجودی کالاهای اساسی برای شب یلدای مردم انجام شد.
رحمتی یادآور شد: در این بازرسیها با تعدادی از واحدهای متخلف برخورد و پرونده آنها به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.
مردم تخلفات را به ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش بدهند
قدرت صادقی بازرس اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در طرح نظارت بر بازار شب یلدای لرستان، تعداد ۱۸ اکیپ مشترک از دامپزشکی، تعزیرات حکومتی، بهداشت و جهاد کشاورزی از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی بازدید دارند.
وی تاکید کرد: چنانچه هم استانیهای عزیز تخلفی از اصناف میبینند میتوانند با شماره تلفن ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت تماس حاصل کنند.
بازرس اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: همچنین هم استانیهای عزیز میتوانند برای پیگیری شکایات خود به صورت حضوری به تعزیرات حکومتی مراجعه کند.
صادقی، بیان داشت: شخص شاکی و فردی که متضرر شده میتواند به تعزیرات حکومتی مراجعه و برای واحد صنفی متخلف تشکیل پرونده دهد.
نظارت بر بازار گوشت و فرآوردههای خام دامی
مصطفی زبردست مدیرکل دامپزشکی لرستان نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای رعایت قوانین و مقررات بهداشتی، گشتهای نظارت و بازرسی این اداره کل در سطح استان برای رصد بازار شب یلدا و واحدهای صنفی فعال شده اند.
وی تاکید کرد: هدف ما این است که گوشت و فرآورده خام دامی با کیفیت دست هم استانیهای عزیز برسد.
مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: درخواست ما از هم استانیهای عزیز این است که با توجه به اینکه به اندازه کافی هم کشتارگاه دام و کشتارگاه طیور در سطح استان داریم و مراکز عرضه کننده مجاز تحت نظارت همکاران در اداره کل دامپزشکی لرستان هستند، فرآورده مورد نیاز خانواده خود را از مراکز مجاز و مورد تأیید دامپزشکی خریداری کنند.
زبردست، تاکید کرد: گشتهای نظارتی شب یلدا و بازار گوشت و فرآوردههای خام دامی تا اول دی ماه در سطح استان فعال هستند.
تذکر و پلمب واحدهای صنفی متخلف
قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز در سخنانی با اشاره به مأموریت نظارتی این اداره کل، اظهار داشت: تعزیرات حکومتی در کنار رسیدگی به تخلفات، در قالب گشتهای مشترک با دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت، نظارت میدانی و مستمر بر بازار را پیگیری میکند.
وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا، عنوان: این طرح به صورت جدی در نوبتهای صبح و عصر در سطح بازارهای استان در حال اجرا است و واحدهای صنفی که به تذکرات بیتوجهی کنند، پلمپ و بنر تخلف بر سردر آنها نصب خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در ادامه به عملکرد ۹ ماهه تعزیرات حکومتی لرستان اشاره کرد و گفت: در این مدت حدود ۱۲ هزار پرونده تخلف در این استان رسیدگی شده و مبلغی بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان جریمه از متخلفان وصول شده است.
شاهی همچنین با بیان اینکه در بازدیدهای مشترک به واحدهای متخلف به دلیل نصب نکردن برچسب قیمت تذکر داده شده، هشدار داد: در صورت تکرار تخلف، با متخلفان به صورت قطعی برخورد و فعالیت آنها متوقف خواهد شد.
بنا بر این گزارش، با وجود گزارشهای مکرر از گران فروشی و تخلفات واحدهای صنفی، دستگاههای نظارتی با اجرای گشتهای مشترک، نظارت مستمر و وصول جرایم سنگین، عزم خود را برای کنترل بازار و حمایت از مصرفکنندگان در دستور کار قرار داده اند.
