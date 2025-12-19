امام جمعه عسلویه: نیازمندان و یتیمان در شب یلدا فراموش نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در نماز جمعه عسلویه بر لزوم عزم عمومی برای امر به معروف و نهی از منکر با مشارکت قانون و حمایت از آمران تاکید و اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ست.

وی با اشاره به الزامات آرایش جنگی در میدان تبلیغات و رسانه با تحلیل بیانات حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) در دیدار مداحان تاکید کرد: ابرنزاع امروز، جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای است.

امام جمعه عسلویه با اشاره به اینکه در برابر دشمن باید آرایش جنگی گرفت تصریح کرد: میدان رسانه، محل واکنش‌های پراکنده و سلیقه‌ای نیست بلکه میدان تقابل برنامه‌ریزی‌شده با دشمن است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه فرماندهان و مدیران رسانه‌ای خاطرنشان کرد: این جبهه، مدیرانی می‌خواهد که تکلیفشان با ایمان، انقلاب و وطن، روشن باشد و تجربه زیسته این میدان را داشته باشند. هرکس، در هر جایگاهی که هست، باید برای خود نقشی فعال تعریف کند و آرایش جنگی بگیرد. این جنگ، تماشاگر ندارد.

محمدی با تحلیلی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان البرز افزود: انتقال هنرمندانه و عمیق ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان یک ضرورت است

وی با تاکید بر شناسایی و تبیین انگیزه‌های واقعی شهدا، اضافه کرد: از مهمترین انگیزه‌ها می‌توان به شوق به لقاءالله، احساس تکلیف دینی و روحیه مسئولیت‌پذیری نسبت به کشور حس مقابله با دشمن اشاره کرد.

وی با گرامیداشت روز تجلیل از شهید تندگویان خاطرنشان کرد: شهید تندگویان که وزیر نفت دولت مکتبی شهید رجایی بود، الگویی است برای مدیریت در تراز انقلاب اسلامی و ولایتمدار

محمدی با تبریک حلول ماه رجب اضافه کرد: اوّلین شب جمعه ماه رجب، دارای امتیازی بزرگ است. پیامبر اسلام (ص) می‌فرماید که از اولین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید؛ فرشتگان آن را «لیلة الرغائب» می‌نامند.

وی با تبریک سالروز ولادت امام باقر (ع) افزود: امام باقر (ع) با نهضت علمی و تبیینی خود، معارف اصیل اسلام را از زیر آوار تحریف بیرون کشید و بنیان فکری اسلام را استحکام بخشید.

امام جمعه عسلویه با تسلیت سالروز شهادت امام هادی (ع) گفت: میراث حدیثی امام هادی (ع)، آیینه‌ای از تداوم و پویایی تعالیم اهل بیت (ع) در سخت‌ترین شرایط سیاسی است. این میراث، نه تنها پاسخ‌گوی نیازهای زمان خود بود، بلکه پایه‌ای مستحکم برای توسعه علوم اسلامی است.

وی با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) اظهار کرد: خداوند متعال چندین بار با لقب‌هایی چون مسیح، روح الله، کلمه الله و قول الحق، شخصیتی متعالی از حضرت عیسی (ع) را برای پیروان حق ترسیم کرده است.

محمدی با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان و شهرستان افزود: شاهد تلاش همه عزیزان در مجموعه مدیریت بحران شهرستان بودیم و همه دستگاه‌ها با تمام توان پای کار بودند و خدمت کردند.

وی با اشاره به شب یلدا و اهمیت ترویج فرهنگ صله ارحام گفت: شب خوبی است که ارحام، همسایگان همگی با صفا و صمیمیت دور هم جمع شوند. نیازمندان و یتیمان فراموش نشوند. حتماً به فکر همسایگان و همشهریان باشید.