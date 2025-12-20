توزیع برنج تنظیم بازاری در کوهدشت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت اعلام کرد که در حال حاضر ۱۰۰ تن برنج هندی و پاکستانی ویژه تنظیم بازار در فروشگاههای زنجیرهای این شهرستان در حال توزیع است.
این اقدام با هدف ایجاد آرامش در بازار و ارائه برنج با نرخ مصوب به شهروندان انجام میشود.
توزیع مستمر برنج در طول هفتههای گذشته
علاوه بر این، در طول هفته گذشته و هفته جاری، مجموعاً ۵۲ تن برنج هندی و پاکستانی توسط معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی استان لرستان و با همکاری فروشگاههای زنجیرهای سطح شهرستان و بخشها در حال توزیع بوده است.
هدف طرحهای تنظیم بازار
اجرای این طرحها در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار و با هدف کنترل قیمتها، حمایت از مصرفکنندگان و ارتقای رفاه شهروندان در شهرستان کوهدشت ادامه دارد و مسئولان جهاد کشاورزی تأکید کردند که روند توزیع با جدیت و بهصورت مستمر پیگیری خواهد شد.
نظر شما