امام جمعه خارگ: مسئولان مشکلات خدماتی در جزیره را حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در نماز جمعه خارگ با تبریک ولادت باسعادت امام محمد باقر (ع)، آن حضرت را نماد شکافتن عمیق دانش و احیای حقیقت در یکی از تاریکترین مقاطع تاریخ اسلام دانست.
وی با اشاره به لقب «باقرالعلوم» امام پنجم شیعیان اظهار کرد: دوران امامت امام باقر (ع) همزمان با اوج فتنه بنیامیه بود؛ دورانی که به تعبیر امیرالمؤمنین (ع)، اسلام واژگون شد و دین به ابزاری برای توجیه ظلم تبدیل گشت، اما امام با نهضت علمی و تبیینی خود، معارف اصیل اسلام را از زیر آوار تحریف بیرون کشید و بنیان فکری تشیع را استحکام بخشید.
وی با بیان اینکه این تجربه تاریخی شباهت معناداری با شرایط امروز جهان و زمانه انقلاب اسلامی دارد، افزود: نظام سلطه جهانی با جنگ شناختی و مهندسی ادراک عمومی، همان مسیر اموی را در مقیاسی جهانی دنبال میکند و در چنین شرایطی، جوهره جهاد تبیین، آزادسازی واقعیتها از اسارت روایتهای کذب است.
امام جمعه خارگ تصریح کرد: همانگونه که مکتب امام باقر (ع) در دل فتنه اموی حقیقت را زنده کرد، انقلاب اسلامی نیز مأموریت دارد با تبیین عمیق، پوچی قدرتهای طاغوتی آمریکایی و صهیونیستی را آشکار کرده و زمینه غلبه حقیقت را فراهم سازد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: این سخنان نشاندهنده گذار تاریخی از نظم غربمحور است؛ جایی که اروپا و ایالات متحده بهعنوان منشأ اصلی بیثباتیهای جهانی معرفی میشوند و در مقابل، نقش ایران و سایر شرکای غیرغربی در مهار آشوبها و ایجاد نظمی عادلانهتر برجسته میشود.
حجتالاسلام کارگر، عرصه رسانه و تبلیغات را مهمترین میدان تقابل با دشمن دانست و افزود: هدف اصلی دشمن در این میدان، تسخیر ذهنها و دلهاست، اما تجربه ۴۷ سال گذشته نشان داده ملت ایران با مقاومتی آگاهانه و عقلانی، فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانهای را پشت سر گذاشته و استقلال و هویت دینی خود را حفظ کرده است.
وی ادامه داد: این ایستادگی یک واکنش احساسی نبوده، بلکه راهبردی منطقی است که ایران را از مرحله بقا به جایگاه تأثیرگذاری منطقهای رسانده است.
امام جمعه خارگ با اشاره به نگاه رهبر معظم انقلاب به نسل جوان گفت: رهبر انقلاب، جوانان امروز را «جوانانی خوب، باایمان و مقاوم» میدانند و تأکید دارند که با وجود هجمه سنگین رسانهای، این نسل هویت دینی خود را حفظ کرده است و برنامهریزی فرهنگی باید بر پایه اعتماد به جوانان و تبیین درست ارزشهای شهادت باشد.
وی آشنایی با سیره و سبک زندگی شهدا را از عوامل مهم عاقبتبخیری دانست و افزود: دشمنشناسی و شناخت نقشههای دشمن از شاخصههای برجسته شهداست که جوانان نباید از آن غفلت کنند.
حجتالاسلام کارگر با بیان اینکه نگرانی اصلی امروز جامعه، حوزه مدیریت اقتصادی است، تصریح کرد: همگرایی وزارتخانهها و بانک مرکزی باید افزایش یابد؛ رها بودن بازار بسیار خطرناک است. اینکه ارز کشور به افرادی داده شود و بازنگردد، قابل قبول نیست و گاهی باید از شرافت و مناعت طبع مردم خجالت کشید.
وی به تفاوت قیمت برخی کالاهای اساسی در شهرهای مختلف اشاره کرد و گفت: این اختلافها نشان میدهد در برخی شهرها مدیریت بازار قویتر است و انتظار بهحق مردم باید پاسخ داده شود.
امام جمعه خارگ همچنین به قطع بیش از یک ماهه برخی خطوط مخابراتی اشاره کرد و خواستار حل سریع این مشکل از سوی مخابرات، شرکت نفت و مسئولان شهری شد و افزود: قرار نیست برای مسائل کوچک اینهمه زمان صرف شود و کار به دفتر امام جمعه یا مدیرعامل کشیده شود؛ مسئولان باید خلاقانه مسائل خدماتی را حل کنند.
وی در پایان با شکرگزاری از رحمت الهی در بارشهای اخیر باران، ابراز امیدواری کرد مشکلات موجود هرچه سریعتر برطرف شود.
