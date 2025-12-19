فرماندار بوشهر: همه تمهیدات برای انتخابات شوراها فراهم است

محمد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست مشترک هیئت اجرایی شهرستان و هیئت نظارت هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: این نشست با هدف هماهنگی هرچه بیشتر برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و در شأن مردم شهرستان بوشهر برگزار شد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت صیانت از آرای مردم افزود: صیانت از رأی مردم مهم‌ترین محور هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی است و تمامی عوامل اجرایی و نظارتی موظف‌اند با دقت و حساسیت کامل در این مسیر حرکت کنند.

وی با بیان اینکه آمادگی کامل برای اجرای مطلوب انتخابات در شهرستان فراهم شده است، تصریح کرد: تمامی الزامات، زیرساخت‌ها و موارد مورد نیاز برای برگزاری انتخابات پیش‌بینی و تدارک دیده شده و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.

مظفری در ادامه خاطرنشان کرد: هیئت اجرایی و هیئت نظارت باید با هماهنگی، تعامل و تلاش مشترک، زمینه برگزاری انتخاباتی شفاف، منظم و سالم را فراهم کنند تا اعتماد عمومی تقویت شود و رأی مردم به‌عنوان حق‌الناس به‌طور کامل صیانت شود