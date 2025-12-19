به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه شهر سنندج که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، با تأکید بر اهمیت اقامه نمازهای جماعت، اظهار کرد: نماز نقش مهمی در تقویت ایمان فردی و سلامت اجتماعی دارد و بیتوجهی به آن، انسان را با پیامدهای معنوی و اخروی مواجه میکند.
وی با اشاره به هفته حملونقل، این حوزه را یکی از پایههای اصلی اقتصاد دانست و افزود: حملونقل زمینی، هوایی و دریایی نقش تعیینکنندهای در اقتصاد جهانی دارد و بسیاری از بخشهای اقتصادی به این صنعت وابسته هستند و بدون حملونقل، چرخه اقتصاد دچار اختلال میشود و به همین مناسبت از تلاش مجموعههای فعال در این بخش قدردانی میکنیم.
ظرفیتهای مغفول اقتصادی کردستان
امام جمعه سنندج با بیان اینکه ایران کشوری سرشار از نعمتها و منابع خدادادی است، تصریح کرد: با وجود این همه ظرفیت، شاهد افزایش قیمتها و فشار معیشتی بر مردم هستیم و امروز آب، گاز و بسیاری از کالاهای اساسی گران شده و قیمت طلا به بیش از ۱۳ میلیون تومان در هر گرم رسیده است، در حالی که استان کردستان خود دارای معادن ارزشمندی همچون معدن طلای قروه است که میتواند نقش مؤثری در اقتصاد استان و کشور داشته باشد.
وی همچنین به مرزهای ترانزیتی استان کردستان اشاره کرد و گفت: این مرزها میتوانند منبع درآمدی پایدار برای استان باشند، اما باید مشخص شود درآمدهای حاصل از آن در کجا هزینه میشود و چرا سهم مناسبی برای حل مشکلات مردم استان در نظر گرفته نمیشود.
ماموستا رستمی تأکید کرد: با مدیریت صحیح میتوان بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و وضعیت دشوار کولبران را ساماندهی کرد.
انتقاد از گرانی دلار و ضرورت امانتداری مسئولان
وی با انتقاد از افزایش نرخ دلار اظهار کرد: در کشوری که سرشار از نعمتهای الهی است، نباید قیمت کالاهای داخلی بر اساس نرخ دلار تعیین شود و لازم است عوامل گرانی ارز و مسائل پشتپرده آن بهصورت جدی بررسی شود.
وی یادآور شد: ما در کشور اقتصاددانان، نخبگان و متخصصان توانمندی داریم که با استفاده از دانش و تجربه آنان میتوان منابع بلااستفاده را فعال کرد؛ اما صرف گفتار بدون عمل، نتیجهای نخواهد داشت و این موج گرانی، حاصل بیمدیریتی و نشناختن ظرفیتهاست.
امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روحیه مردم کردستان، بیان کرد: مردم این استان مردمی با غیرت، صبور و قدردان هستند و همواره در برابر خدمات انجامشده قدردانی خود را نشان دادهاند و اتحاد و همدلی میان مردم و نظام میتواند زمینهساز حل بسیاری از مشکلات باشد.
وی همچنین به موضوع شب یلدا اشاره کرد و گفت: باید از اسراف، تجملگرایی و رفتارهای مغایر با فرهنگ اسلامی و اصیل کردستان پرهیز شود. شب یلدا میتواند فرصتی برای احترام به بزرگان، کمک به نیازمندان و تقویت ارزشهای دینی و فرهنگی باشد.
ماموستا رستمی در خطبه دوم نماز جمعه با تأکید بر موضوع امانتداری، خطاب به مسئولان کشور گفت: مسئولیتها امانت الهی و مردمی هستند و اختلاسهای چند هزار میلیاردی، خیانت آشکار در این امانت محسوب میشود. وی افزود: مسئولان باید بدانند که هرگونه خیانت در امانت خدا و مردم، عواقب سنگینی در دنیا و آخرت به دنبال خواهد داشت.
