به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین علی رحمتینیا در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه طالقان، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم بر تعظیم شعائر الهی و احترام به ماههای حرام تأکید کرده و ماه رجب یکی از این ماههای حرام و برگزیده است که حرمت و منزلت ویژهای نزد خداوند دارد.
وی افزود: بر اساس روایات، خداوند متعال چهار ماه رجب، شوال، ذیالقعده و ذیالحجه را بهعنوان ماههای حرام برگزیده و در میان آنها، ماه رجب از جایگاه والاتری برخوردار است؛ تا جایی که در حدیث قدسی، ماه رجب «ماه خدا» معرفیشده و این نشاندهنده توجه ویژه الهی به اهل عبادت و بندگی در این ماه است.
امامجمعه طالقان بابیان اینکه اولیای الهی از ماه رجب برای آمادگی ورود به ماه رمضان و درک فیوضات شبهای قدر استفاده میکردند، تصریح کرد: کسی که میخواهد در شبهای قدر بهرهمند شود، باید از ماه رجب آغاز کند و این ماه را با استغفار، روزه و تزکیه نفس سپری کند.
رحمتینیا با اشاره به فضیلت روزه در ماه رجب، گفت: در روایات آمده است که روزهداری حتی یک روز از ماه رجب، آثار عظیم اخروی دارد و درجات والایی را برای انسان رقم میزند و هرچه روزه و عبادت در این ماه بیشتر باشد، بهرهمندی انسان در دنیا، برزخ و قیامت افزونتر خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت شب اول ماه رجب، خاطرنشان کرد: طبق فرمایش امیرالمؤمنین (ع)، شب اول ماه رجب از شبهای بسیار مهم سال است و مؤمنان نباید این شب را بهغفلت بگذرانند.
خطیب نماز جمعه طالقان با اشاره به تقارن شب اول ماه رجب با شب یلدا، گفت: شادی، صلهرحم و دورهمیهای خانوادگی اگر در مسیر رضای الهی باشد، امری پسندیده است، اما افراط، تجملگرایی، اسراف و مصرفزدگی باروح ماه رجب سازگار نیست و نباید مناسبتهای سنتی ما را از معنویت دور کند.
رحمتینیا همچنین با یادآوری ولادت باسعادت امام محمد باقر (ع) در روز اول ماه رجب، بر برگزاری مراسم جشن در مساجد و هیئتها تأکید کرد و افزود: باید به شادیهای اهلبیت اهمیت داده شود.
وی با اشاره به شهادت مظلومانه امام هادی (ع) در سوم ماه رجب، خواستار برگزاری مراسم عزاداری در شأن این امام همام شد.
امامجمعه طالقان در پایان با اشاره به شیوع آنفلوانزا و سویههای جدید آن، رعایت توصیههای بهداشتی ازجمله پرهیز از روبوسی، حفظ فاصله، استفاده از ماسک و شستوشوی دستها را ضروری دانست و از مردم خواست با رعایت این نکات، از سلامت خود و دیگران محافظت کنند.
