احضار سفیر ایران به وزارت خارجه سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه سوئد امروز جمعه اعلام کرد که این کشور در هفته جاری سفیر ایران را در پی گزارش‌هایی مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک جاسوس سوئدی در ایران احضار کرده است.

ماریا مالمر استنرگارد وزیر امور خارجه سوئد در یک کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد: موضع سوئد و اتحادیه اروپا در مورد مجازات اعدام بسیار واضح است. ما همیشه با آن مخالفیم. در همه جا و صرف نظر از شرایط، و این کاملاً مشخص است. بنابراین، روز چهارشنبه، وزارت امور خارجه سفیر ایران را احضار کرد تا اعتراض خود را به این حکم ابلاغ کند.

گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران تا کنون بارها اعلام کرده است که بر اساس اصل تفکیک قوا، موضوع مرتبط با مجرمان امنیتی برعهده قوه قضائیه است.

این در حالیست که سخنگوی قوه قضائیه پیش‌تر تصریح کرده بود که این متهم، فردی دو تابعیتی است و به جرم جاسوسی در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران بازداشت شده بود.