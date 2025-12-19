  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

حسن زاده: امدادرسانی به روستاهای متأثر از سیلاب سیریک در حال انجام است

حسن زاده: امدادرسانی به روستاهای متأثر از سیلاب سیریک در حال انجام است

سیریک- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از آغاز و تداوم عملیات امداد و نجات به روستاهای متأثر از سیلاب سیریک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده اظهار کرد: از اولین ساعات تأثیر سیلاب بر روستاهایی از شهرستان سیریک (مهری و کرتان) نیروهای خدمات رسان و امدادی در منطقه حاضر شده و روند امدادرسانی‌ها با قدرت آغاز شده است.

وی افزود: تمهیدات لازم برای تسریع در امدادرسانی به مردم اندیشیده شده است.

حسن زاده با بیان اینکه هم اکنون در منطقه حضور دارد، گفت: در حال حاضر مدیرعامل هلال احمر استان و فرماندار شهرستان در منطقه حضور دارند و از همه امکانات و ابزارها برای امدادرسانی استفاده می‌شود چنانچه یک مادر باردار در یکی از روستاهای متأثر از سیلاب با یک دستگاه لودر از سیلاب عبور داده شده و تحویل نیروهای امدادی و اورژانس شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم همچنان نسبت به هشدارها توجه کافی داشته باشند و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

کد خبر 6694878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها