حسن زاده: امدادرسانی به روستاهای متأثر از سیلاب سیریک در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده اظهار کرد: از اولین ساعات تأثیر سیلاب بر روستاهایی از شهرستان سیریک (مهری و کرتان) نیروهای خدمات رسان و امدادی در منطقه حاضر شده و روند امدادرسانی‌ها با قدرت آغاز شده است.

وی افزود: تمهیدات لازم برای تسریع در امدادرسانی به مردم اندیشیده شده است.

حسن زاده با بیان اینکه هم اکنون در منطقه حضور دارد، گفت: در حال حاضر مدیرعامل هلال احمر استان و فرماندار شهرستان در منطقه حضور دارند و از همه امکانات و ابزارها برای امدادرسانی استفاده می‌شود چنانچه یک مادر باردار در یکی از روستاهای متأثر از سیلاب با یک دستگاه لودر از سیلاب عبور داده شده و تحویل نیروهای امدادی و اورژانس شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم همچنان نسبت به هشدارها توجه کافی داشته باشند و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.