به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بختیاری در خطبههای نماز جمعه ۲۱ آذرماه اظهار کرد: اگر خانواده دچار مشکل شود، جامعه نیز آسیب خواهد دید.
امام جمعه چناران گفت: قوت معنوی و اقتدار واقعی جامعه در سایه ایمان، عمل به سبک زندگی فاطمی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری شکل میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه تربیت صحیح در فضای خانواده شکل میگیرد، گفت: اگر میخواهیم مدیران و خدمتگزاران شایستهای برای جامعه تربیت کنیم، این مهم باید از خانواده آغاز شود.
بختیاری با اشاره به اینکه کاملترین الگوی خانوادگی، اهلبیت (ع) هستند، افزود: حضرت زهرا (س) محور خانواده در مکتب اهلبیت است و امروز بشریت بیش از هر زمان دیگر نیازمند سبک زندگی زهرایی و تربیت راهبردی فاطمی است.
امام جمعه چناران نماز را نخستین مؤلفه قدرت معرفی کرد و گفت: نماز با توجه، خشوع و اقامه در اول وقت، انسان را نیرومند میکند بنابراین نماز تنها یک تکلیف نیست بلکه فرصتی طلایی برای رشد معنوی و نمازگزاران از نظر ایمانی قدرتمندترین افراد هستند.
وی حرم مطهر امامین شریفین را «معدن قدرت» خواند و مساجد، راهیان نور، اعتکاف، خاطرات شهدا و علما و هیئتهای مذهبی را از دیگر منابع تقویتکننده ایمان دانست.
بختیاری با دعوت مردم به گرهگشایی از امور نیازمندان اظهار کرد: کمک به مردم نیازمند و آبرومند، انسان را به امام زمان (عج) نزدیک میکند و باعث میشود محبت اهلبیت (ع) در جامعه بیشتر جاری شود.
امام جمعه چناران اصل مهربانی را عصاره دین دانست و گفت: اگر مردم را فرزندان امام زمان (عج) ببینیم، بسیاری از ناملایمات اجتماعی از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به تحولات منطقه گفت: به برکت مقاومت در جنگ ۱۲ روزه شاهد اثبات توانمندیهای جمهوری اسلامی در رزمایش سهند ۲۰۲۵ بودیم که بیش از ۱۰۰ کشور آمدند تا توان نظامی ایران را از نزدیک ببینند و امروز ایران اسلامی مقتدرانه در برابر هر تهدیدی میایستد.
بختیاری با تأکید بر نقش مقام معظم رهبری در حل مسائل کشور بیان کرد: مقام معظم رهبری از همه دولتها و این دولت حمایت میکنند و برای حل مشکلات مردم، مقام عظمای ولایت قدرتمندترین فرد است لذا ایشان با هدایتهای علنی و نقدهای غیرعلنی با این رویکرد برای اصلاح امور کشور تلاش دارند و با گذاشتن جلسات متعدد با مسئولان مربوطه در جهت حل مشکلات کشور، تلاش دارند تا نقشههای دشمنان را خنثی کنند.
امام جمعه چناران وحدت، انسجام، امیدآفرینی و بصیرت افزایی را اصلیترین راه مقابله با دشمنان عنوان کرد.
وی با اشاره به مناسبتهای روز، پژوهش را زیربنای پیشرفت علمی کشور و حمل و نقل را موتور توسعه زیرساختهای کشور دانست.
بختیاری با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف، گفت: مدیریت مصرف حاملهای انرژی به ویژه گاز در فصل سرد ضروری است تا ضمن جلوگیری از هدر رفت انرژی و جرایم برای پرمصرفها، مصرف بهینه در جامعه نهادینه شود.
