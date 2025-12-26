به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه پنجم دیماه اظهار کرد: باادب‌ترین انسان‌ها محبوب‌ترین افراد نزد خداوند هستند و حقیقت ادب آن است که صفات نیک، نورانی و الهی در وجود انسان نهادینه و صفات نکوهیده از او دور بماند.

امام جمعه چناران با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم در زمینه تزکیه نفس بیان کرد: قرآن، انسان را به تزکیه نفس دعوت می‌کند چرا که سعادت انسان در گرو آن است و راه رسیدن به تزکیه، «جهاد اکبر» یعنی مبارزه با نفس است که دشمن‌ترین دشمن انسان، نفس و خواهش‌های نفسانی است که انسان را به سوی تاریکی سوق می‌دهد.

وی تصریح کرد: اگر نفس به حال خود رها شود، با بی‌ادبی سرشته می‌شود و انسان را به بی‌ادبی می‌کشاند، در حالی که انسان عبد مأمور الهی است و یکی از عوامل مهم تزکیه نفس، ادب نیکو است به گونه‌ای که اگر تنها دو روز از عمر انسان باقی مانده باشد، شایسته است یک روز آن را صرف اصلاح ادب خود کند تا در لحظه مرگ یاریگر او باشد.

بختیاری ۱۴ خصلت از ویژگی‌های انسان باادب و متواضع را برشمرد و گفت: انسان متواضع، انسانی مؤدب، اهل حلم، بردباری و صبوری است از خدا غافل نمی‌شود، اهل شب‌زنده‌داری و به معاد باور دارد او اهل انفاق صحیح و متعادل و زینت توحیدی دارد.

امام جمعه چناران ادامه داد: انسان مؤدب اهل شرک نیست، از جنایت و بی‌عفتی دوری می‌کند، به عفاف، مودت و رحمت ارزش می نهد و زمینه تربیت نسل سالم و مسئولیت‌پذیر را فراهم می‌کند که به راستی چنین انسانی از امور باطل دوری می‌جوید و با کلام الهی انس دارد و در قرآن تدبر می‌کند بنابراین با خالق ارتباط دارد و اهل صبر، مقاومت و رعایت آداب الهی است.

وی با اشاره به فضیلت‌های ماه رجب، این ماه را بهترین تمرین برای خودسازی دانست و افزود: ماه رجب یکی از مهمترین فرصت های سال برای پالایش درون و آماده‌سازی انسان جهت ورود به ماه‌های شعبان و رمضان است و انسان در این ماه با استغفار، از غفلت قلب که منشأ نفوذ شیطان است فاصله می‌گیرد و از خواب غفلت نیز بیدار می‌شود.

بختیاری گریه و تضرع را سلاح مؤمن برشمرد و گفت: اشک و مناجات در دل شبهای رجب و شعبان، همراه با روزه‌داری، زنگارهای غفلت را از دل می‌زداید و انسان را به خدا نزدیک می‌کند.

امام جمعه چناران بر لزوم شکرگزاری در همه حالات تأکید کرد و افزود: نعمت‌هایی همچون برف و باران، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، بصیرت، سلامتی، وحدت و بسیاری از نعمتهای دیگر، شایسته شکر دائمی هستند.

وی با اشاره به نهم دیماه، این روز را یوم‌الله خواند و تصریح کرد: نهم دی، برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است که هرگز نباید فراموش شود که این روز تجلی وحدت، ولایتمداری و دشمن‌شناسی به موقع مردم ایران بود و به‌عنوان معجزه‌ای الهی، قدرت ملت ایران را به رخ جهانیان کشاند.

بختیاری عنوان کرد: در نهم دیماه ۱۳۸۸، مردم ایران تحت عنایات الهی و هدایت اهل بیت (ع)، بزرگترین فتنه داخلی و توطئه خارجی علیه نظام و ولایت را در هم شکستند و در سوم تیرماه ۱۴۰۴ و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز ملت ایران با ایمان، وحدت، رهبری حکیمانه و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح، بسیج، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، پاسخ قاطع به خطای محاسباتی دشمن دادند.

خطیب جمعه چناران در ادامه از قوه قضائیه، دولت و نمایندگان مجلس خواست با جدیت به مسئله تورم و بی‌ثباتی بازار رسیدگی کنند و تأکید کرد: نمایندگان مجلس باید مسئولان را پاسخگو کنند و در صورت قانع نشدن، از ابزار استیضاح استفاده کنند تا نقش جهادی خود را ایفا نمایند.

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید آیت‌الله رئیسی، خاطرنشان کرد: شهید رئیسی مرد عمل بود و در اوج مشکلات، اقدامات بزرگی انجام داد و رشد اقتصادی، افزایش صادرات، کاهش نرخ بیکاری و بسیاری از امور جهادی از نتایج مدیریت دقیق او بود و راه شهید خدمت باید ادامه یابد.

بختیاری با انتقاد از هتاکی به شهید رئیسی، خواستار برخورد قانونی با عاملان این رفتارها شد و گفت: با وجود شهادت، عده‌ای همچنان به دنبال تخریب هستند اما مردم ایران هوشیارند و شهید رئیسی معیار خدمت را ارتقا داد لذا همه مدیران باید با مدیریت کارآمد، راه این شهید خدمت را ادامه دهند.

امام جمعه چناران با اشاره به هفته نهضت سوادآموزی، سوادآموزی را حرکتی مقدس در مسیر ریشه‌کنی جهل و بی‌سوادی دانست و تأکید کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، دستگاه‌های فرهنگی، مهارتهای نوین و آموزش‌های زندگی‌محور، حرکتی نوین در عرصه سوادآموزی را ادامه داد.