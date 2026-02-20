بختیاری: بیانات مقام معظم رهبری نقشه راه جامع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های اول اسفند ماه در مصلی چناران با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن در فضای مجازی و لزوم حراست از ذهن نوجوانان اظهار کرد: ایران مقتدر هرگز زیر بار شروط تحمیلی نخواهد رفت و متجاوزان با پاسخی پشیمان کننده مواجه خواهند شد.

امام‌ جمعه چناران به ابعاد معنوی فرایض در شرایط سخت پرداخت و اظهار کرد: تقوا یعنی در اوج مشکلات و سختی‌ها، انسان از مسیر حق نلغزد و در آغوش محبت پروردگار قرار گیرد لذا کسانی که دچار ضعف ایمان و معرفت هستند، درک درستی از نصرت الهی در بحرانها ندارند اما انسان پرهیزکار می‌داند که خداوند گاهی با سختیها، یقین بندگان را می‌سنجد تا به او مقام بخشد.

وی ماه مبارک رمضان را ماه بهار تدبر در کلام وحی دانست و گفت: رمضان ماهی که در آن گفتگوی عاشقانه بندگان با خالق در قالب دعا است و زیباترین پناهگاه برای عبور از لحظات سخت قرار دارد و باید از این فرصت برای جلا دادن به روح و تقویت پیوند با قرآن بهره برد.

بختیاری در بخشی دیگر به تحلیل بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز پرداخت و تصریح کرد: فرامین ایشان نقشه جامعی برای مدیریت بحرانها و خنثی‌سازی فتنه‌ها است که معظم له با روشن کردن خط تمایز بین مطالبات مردم و نقشه‌های شوم دشمن چهار هدف کلیدی را ترسیم کردند که محور نخست آن، التیام زخمهای ناشی از آشوبهای اخیر و ابطال نقشه کشته‌سازی دشمن بود.

امام جمعه چناران در ادامه با مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی افزود: به داد مردم برسید و اجازه ندهید شبکه‌های جاسوسی و مسموم فکری دشمن در فضای مجازی، ذهن پاک جوانان و نوجوانان ما را مسموم کند بنابراین تعطیلی شبکه‌های نفوذ دشمن، یک ضرورت برای حفظ ایمان نسل جدید است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حوادث اخیر، از برگزاری محفل جزء خوانی قرآن کریم به یاد این عزیزان خبر داد و خاطرنشان کرد: امروز در چهلمین روز شهادت دلاورمردانی هستیم که از بسیج و نیروهای نظامی و امنیتی تا کودکان معصوم دو و سه‌ساله، جان خود را فدای امنیت کشور کردند اما دشمن با وارونه‌سازی حقیقت به دنبال گمراه کردن نسل جوان است لذا خون این شهیدان مظلوم بصیرتی برای اذهان خواهد بود.

بختیاری خطاب به دشمنان تأکید کرد: دشمنان بدانند که این ملت، ملتِ امام حسین (ع) است و از هیچ تهدیدی نمی‌هراسد و دشمن بداند که قویترین ارتشهای دنیا نیز اگر دست از پا خطا کنند، چنان سیلی محکمی از نیروهای مسلح ایران خواهند خورد که توان برخاستن نداشته باشند.

امام جمعه چناران در خصوص مسائل دیپلماتیک افزود: ایران اسلامی هرگز زیر بار تحمیل و شروط ظالمانه نخواهد رفت و راه ما راه استقامت است و اگر مذاکره‌ای هم صورت گیرد، تنها بر پایه شروط و منافع ملی ایران خواهد بود چرا که رزمندگان ما تا آخرین قطره خون از آرمانهای این مرز و بوم دفاع خواهند کرد.