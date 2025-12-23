شهدای حوزه و دانشگاه جلوه وحدت ایمان در بردسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محمدی بعدازظهر سه شنبه در یادواره شهدای حوزه و دانشگاه در بردسکن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: شهدا با ایثار جان خود، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور را هموار کردند و امروز رسالت حوزه و دانشگاه، حفظ و ترویج آرمان‌های شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع) بردسکن با تأکید بر اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه افزود: یادواره شهدای حوزه و دانشگاه نماد هم‌افزایی علم و ایمان است و برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در تقویت هویت دینی، انقلابی و فرهنگی جامعه دارد.

در ادامه، مهدی کفاش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن نیز با اشاره به جایگاه شهدا در پیشرفت علمی و فرهنگی کشور گفت: دانشگاه‌ها در کنار رسالت آموزشی و پژوهشی، وظیفه دارند دانشجویان را با سیره، اندیشه و سبک زندگی شهدا آشنا کنند تا نسل آینده با روحیه تعهد، مسئولیت‌پذیری و خودباوری تربیت شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن افزود: تعامل و همکاری حوزه و دانشگاه در برگزاری برنامه‌های فرهنگی، زمینه‌ساز تربیت نسل آگاه و متعهد بوده و یادواره شهدای حوزه و دانشگاه نمونه‌ای موفق از این هم‌گرایی است.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، با هدف تکریم مقام شامخ شهدا، از خانواده‌های معظم شهدای حوزه و دانشگاه تجلیل و قدردانی به عمل آمد.