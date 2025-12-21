به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، حسن تفتیان قهرمان دوی سرعت آسیا پس از انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک اظهار کرد: هدف من در کمیسیون ورزشکاران پیش از هر چیز این است که در کنار سایر قهرمانان حاضر در کمیسیون عضوی مؤثر و فعال باشم. معتقدم کار تیمی و همافزایی میان اعضا میتواند نقش این کمیسیون را در فرآیند تصمیمسازیها پررنگتر و اثرگذارتر کند.
تفتیان افزود: تلاش من بر این خواهد بود که با گوش شنوا برای شنیدن صدای ورزشکاران و ذهنی باز برای تصمیمسازیهای منطقی، واقعبینانه و قابل اجرا مطالبات و دیدگاههای جامعه ورزشکاران را بهصورت حرفهای و دقیق از سوی کمیسیون به هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک منتقل کنیم.
سریعترین مرد ایران گفت: لازم میدانم از اعتماد ورزشکاران و مشارکت حداکثری آنها در این انتخابات صمیمانه قدردانی کنم. این حضور پررنگ مسئولیت اعضای کمیسیون را بیش از پیش سنگینتر میکند.
وی در پایان افزود: فراهم شدن شرایط یک رقابت آزاد و سالم نشاندهنده نگاه حرفهای به جایگاه ورزشکاران در ساختار ورزش کشور است. از همین رو از کمیته ملی المپیک بابت برگزاری منظم، شفاف و عادلانه انتخابات در دو بخش حضوری و آنلاین قدردانی میکنم.
