نخستین جشنواره زیست محیطی خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره محیط زیستی بسکتبال دختران خوزستان ظهر امروز جمعه با حضور پرشور علاقمندان به بسکتبال از اقصی نقاط خوزستان برگزار شد.
اجرای نمایش آموزنده محیط زیستی، اجرای موسیقی شاد، اهدای کتابهای محیط زیستی، اهدای جوایز ویژه کودکان و خانوادههای شرکت کنند در مسابقه، برگزاری مسابقه محیط زیستی ویژه کودکان و خانوادهها، رژه بازیکنان، اهدا لوح سپاس و تندیس جشنواره به بازیکنان شرکت کننده، اجرای عروسکهای محیط زیستی از آیتمهای این مراسم باشکوه بود.
مدیران ارشد دستگاههای اجرایی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان، سازمان محیط زیست خوزستان، اداره کل آموزش استان به عنوان مهمانان ویژه، رونق بخش این جشنواره باشکوه بودند.
همچنین زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان، غلامرضا رحیمی قهرمان پرافتخار پارالمپیک خوزستان، مبینا برهی و پریا مهرمند ملی پوشان پرافتخار خوزستان در این رویداد به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند.
این جشنواره باشکوه با حضور ۲۱ تیم مینی بسکتبال دختران خوزستان برای اولین بار با عنوان جشنواره محیط زیستی این رشته ورزشی در استان برگزار شد.
