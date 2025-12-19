تردد شناورها در سواحل استان بوشهر ممنوع است

به‌گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر رئیسی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره ناپایداری‌های جوی در استان از اواسط هفته تا کنون و صدور هشدارهای دریایی گفت: به‌منظور حفظ ایمنی دریانوردان و جلوگیری از حوادث، تردد شناورها در سواحل و فراساحل بوشهر ممنوع اعلام شده است.

وی یادآور شد: با توجه به پیش‌بینی توفان و شرایط نامساعد جوی، تمامی یگان‌ها و پایگاه‌های مرزبانی در سطح سواحل خلیج‌فارس استان بوشهر در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر ادامه داد: در زمان حاضر نیروهای مرزبانی در حوزه‌های مختلف و اجرایی مستقر هستند و از خروج شناورها به دریا جلوگیری می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۱۵۶ فروند شناور در اسکله‌های استان بوشهر پهلو گرفته‌اند که بیشترین آنها مربوط به بنادر گناوه، بوشهر، دیلم و دیر است.

سرهنگ رئیسی اظهار کرد: به مالکان شناورها تأکید شده است نکات ایمنی، از جمله استحکام طناب‌های مهار، ایمن‌سازی تجهیزات، پرهیز از روشن کردن آتش و حضور افراد مطلع در اسکله‌ها را به‌طور جدی رعایت کنند تا از بروز غرق شدگی، آسیب، آتش‌سوزی و خسارت‌های سنگین جلوگیری شود.

وی گفت: با همکاری اداره بنادر و دریانوردی، در موارد ضروری امدادرسانی دریایی نیز انجام شده و شناورهای امدادی در آماده‌باش کامل قرار دارند. همچنین تردد قایق‌ها و شناورهای غیرمجاز، حتی در خورها و مسیرهای فرعی به‌صورت مستمر رصد شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر تاکید کرد: از صیادان و دریانوردان درخواست می‌شود تا پایان شرایط ناپایدار جوی از هرگونه خروج به دریا خودداری کرده و اطلاعیه‌ها و هشدارهای صادر شده از سوی مرزبانی و نهادهای مسئول را با دقت دنبال کنند.