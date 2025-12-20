خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بازار بوشهر در روزهای اخیر با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی مواجه شده و برنج، گوشت، مرغ، روغن و مواد لبنی در صدر اقلامی هستند که قیمت آنها در هفته‌های اخیر به شکل محسوس افزایش یافته است.

با نزدیک شدن به شب یلدا و ایام گردهمایی‌های خانوادگی، نیاز به خرید اقلام پرمصرف افزایش یافته، اما محدودیت مالی بسیاری از خانوارها باعث شده خریدهای ضروری کاهش یابد.

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که خانواده‌ها برای تأمین مواد غذایی و اقلام مورد نیاز مراسم شب یلدا با دشواری مواجه هستند و فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها، سبک زندگی و برنامه‌های اجتماعی مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

خریداران: افزایش قیمت‌ها باعث محدودیت خرید شده است

یکی از شهروندان بوشهری به خبرنگار مهر گفت: قیمت‌ها به شدت بالا رفته و تهیه کالاهای اساسی برای شب یلدا دشوار شده است. مردم انتظار دارند دولت برای تأمین اقلام ضروری و کنترل بازار اقدام کند.

وی ادامه داد: بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند برخی خریدها را کاهش دهند و به دنبال راهکارهای جایگزین برای تأمین نیازهای این شب ویژه باشند.

دیگر شهروند بوشهری بیان کرد: افزایش قیمت‌ها باعث شده تا مراسم جمعی و خرید شب یلدا تحت تأثیر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: هزینه‌ها بسیار بالاتر از توان مالی خانواده‌ها شده و مردم به تدریج مجبور می‌شوند از خرید برخی اقلام صرف نظر کنند. حمایت دولت می‌تواند بخش عمده‌ای از فشار اقتصادی را کاهش دهد.

فروشندگان: فشار تأمین کالا به افزایش قیمت انجامیده است

یک فروشنده سوپرمارکت در مرکز شهر بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: افزایش هزینه‌های تأمین کالا باعث شده برای جبران هزینه‌ها مجبور به بالا بردن قیمت‌ها باشیم. فروش کاهش یافته و مردم با احتیاط بیشتری خرید می‌کنند. شرایط بازار بسیار دشوار شده و هم خریداران و هم فروشندگان تحت فشار هستند.

فروشنده دیگری اضافه کرد: افزایش هزینه حمل و نقل و تأمین اقلام موجب شده قیمت‌ها روز به روز بالاتر برود. مشتریان کمتر شده‌اند و فشار اقتصادی موجب شده مجبور به مدیریت دقیق موجودی باشیم. در صورت نبود نظارت و حمایت دولت، وضعیت بازار و قدرت خرید مردم بدتر خواهد شد.

اقدامات نظارتی و برخورد با متخلفان

فرماندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نظارت و مقابله با گران‌فروشی گفت: گشت‌های مشترک نظارتی با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شده است. هدف ما کاهش تأثیر گرانی‌ها بر سفره خانوارها و سلامت اقتصاد مردم است.

محمد مظفری اضافه کرد: پرونده‌های متعددی در روزهای اخیر تشکیل شده و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم کمترین آسیب به مردم وارد شود و بازار با قیمت‌های منطقی برای اقلام اساسی تأمین شود. نظارت‌ها تنها محدود به بازار نیست و شبکه توزیع و فروشگاه‌های بزرگ نیز زیر نظر هستند.

مظفری تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها موضوعی جدی است و برخورد قانونی با گران‌فروشی و تخلفات فروشندگان ادامه خواهد داشت. هدف این اقدامات ایجاد آرامش روانی برای مردم و حفظ دسترسی آنها به کالاهای ضروری است.

وی اضافه کرد: شب یلدا و دورهمی‌های خانوادگی زمان بسیار حساسی است و با مدیریت مناسب سعی داریم کمترین فشار اقتصادی به مردم وارد شود.

تأثیر گرانی‌ها بر فروش و بازار

تحلیلگران محلی بر این باور هستند که افزایش قیمت‌ها نه تنها توان خرید خانوارها را کاهش داده، بلکه موجب تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضا برای برخی اقلام شده است.

افزایش قیمت‌ها باعث شده مشتریان به دنبال اقلام ارزان‌تر بروند و فروش برخی کالاها کاهش پیدا کند. این مسئله فشار مالی بر فروشندگان را نیز افزایش داده است.

یکی از فروشندگان تاکید کرد: هرچند تلاش می‌کنیم قیمت‌ها را منطقی نگه داریم، افزایش هزینه تأمین کالا باعث شده مجبور به افزایش قیمت فروش باشیم.

وی بیان کرد: این شرایط هم خریداران و هم فروشندگان را تحت فشار قرار داده و نیازمند نظارت و حمایت متمرکز مسئولان است.

شرایط بازار شب یلدا

با نزدیک شدن به شب یلدا، تقاضا برای خرید آجیل، شیرینی، میوه و سایر اقلام پرمصرف افزایش یافته اما محدودیت مالی مردم باعث شده بسیاری از خانواده‌ها خریدهای خود را محدود کنند و به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تر باشند.

این وضعیت نشان می‌دهد که گرانی‌ها نه تنها سفره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مراسم اجتماعی و فرهنگی نیز دچار فشار شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای سیاست‌های حمایتی، مدیریت توزیع و برخورد با متخلفان می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد و دسترسی مردم به کالاهای ضروری را تضمین کند.

این اقدامات برای ایام مهم اجتماعی مانند شب یلدا اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، زیرا مردم انتظار دارند خرید اقلام مورد نیاز خود بدون دغدغه انجام شود..

در مجموع، بازار بوشهر تحت فشار گرانی‌ها قرار دارد و توان خرید مردم کاهش یافته است. خانواده‌ها، فروشندگان و مسئولان همگی با چالش‌های مشابه مواجه هستند و اقدامات نظارتی برای کنترل بازار و برخورد با گران‌فروشی ضروری است.

بر اساس اعلام فرماندار بوشهر، گشت‌های مشترک نظارتی فعال هستند و پرونده‌های متعدد برای برخورد با متخلفان تشکیل شده است.

با توجه به شب یلدا و افزایش خریدهای خانوارها، حمایت دولت، مدیریت توزیع و نظارت مستمر می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد و اطمینان از دسترسی به کالاهای ضروری را فراهم کند.