روایت زندگی و دلامرمردی های شهید هدایت الله طیب در قاب سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی به همراه سردار آزادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در تهران طی بازدید از روند ساخت فیلم سینمایی «مارون»، اظهار کرد: این فیلم به زندگینامه شهید هدایت‌الله طیب، یکی از شهدای برجسته انقلاب اسلامی و استان کهگیلویه و بویراحمد می‌پردازد.

وی افزود: این فیلم که تصویب سازمان سینمایی را دریافت کرده، روایتگر یکی از شهدای برجسته انقلاب اسلامی است که در آمریکا فعالیت‌های اثرگذاری داشت و تاکنون بیش از ۵۰ درصد فیلمبرداری آن انجام شده و روند تولید مطلوب است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شهید هدایت‌الله طیب، متولد یکی از مناطق محروم این استان است، تاکید کرد: این شهید والامقام در سال ۱۳۵۶ برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد، اما با آغاز جنگ تحمیلی، برای دفاع از انقلاب، جبهه‌های نبرد را برگزید و سرانجام در پنجم فروردین سال ۱۳۶۱ در عملیات فتح‌المبین در منطقه رقابیه به شهادت رسید.

وی کهگیلویه و بویراحمد را سرزمینی با فرهنگی ریشه‌دار و مردمی مؤمن و فرهنگ دوست برشمرد و تصریح کرد: از دل این دیار، صدها شهید و ایثارگر برخاسته و فرهنگ ایثار در تار و پود زندگی مردم آن تنیده شده است که ۴۶ هزار رزمنده، ۲ هزار شهید، ۱۳ هزار جانباز و ۳۱۷ آزاد گواه این ادعا است.

رحمانی با تأکید بر اینکه فیلم «مارون» نخستین اثر فاخر سینمایی استان است، تاکید کرد: این فیلم با مشارکت بنیاد فرهنگی روایت فتح در حال تولید است که می‌تواند در معرفی هویت انقلابی مردم استان و کشور نقش مؤثری ایفا کند.

وی محل‌های فیلمبرداری این پروژه را شامل شمال کشور، تهران، ترکیه و بخش‌هایی از استان کهگیلویه و بویراحمد، از جمله زادگاه شهید طیب عنوان کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: فیلم سینمایی «مارون» به کارگردانی امیراحمد انصاری و تهیه‌کنندگی مهدی صاحبی در حال تولید است و هنرمندانی چون جمشید هاشم‌پور و امیرحسین فتحی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.