تمبر و فیلم مستند شهید هدایت الله طیب رونمایی می شود

میترا رفیعی به خبرنگار مهر گفت: در دهمین مراسم خاطره گویی دفاع مقدس فیلم مستند "بازگشت از فلوریدا" که روایتی از بازگشت دانشجوی شهید، "هدایت الله طیب" از دانشگاه فلوریدا و حضور در جبهه جنگ است، رونمایی می شود.

وی بیان کرد: این فیلم را "سید محمد موسوی" و "وحید شیخی یگانه" کارگردانی کرده اند و محصول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان است.

مدیر واحد ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: همچنین مراسم رونمایی از تمبر این شهید هم استانی نیز برگزار می شود.

وی عنوان کرد: همچنین در این مراسم علی اکبر قزلباش از همرزمان آن شهید بزرگوار خاطرات خود را از شهید طیب روایت می کند.

رفیعی بیان داشت: این مراسم در راستای تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان به خصوص دانشجویان برگزار می شود.

مدیر واحد ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد زمان اجرای این برنامه را روز سه شنبه 16 اسفند ساعت 15 در سالن کتابخانه عمومی شهر یاسوج عنوان کرد.

به گزارش مهر، شهید هدایت الله طیب از موسسان انجمن اسلامی دانشجویان آمریکاست که در اوایل دفاع مقدس به کشور باز می گردد و در عملیات فتح المبین به شهادت می رسد.