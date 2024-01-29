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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۴

همزمان با سال‌روز شهادت مجید بقایی؛

فیلمبرداری فیلم سینمایی «قهرمان جندی شاپور» تمام شد

فیلمبرداری فیلم سینمایی «قهرمان جندی شاپور» تمام شد

همزمان با سال‌روز شهادت شهید مجید بقایی مرحله فیلم‌برداری «قهرمان جندی‌شاپور» به کارگردانی مهدی صاحبی و تهیه کنندگی ابوذر پورمحمدی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، فیلم سینمایی «قهرمان جندی شاپور» به زندگی شهید مجید بقایی دانشجوی نخبه پزشکی می‌پردازد که در سن ۲۳ سالگی به فرماندهی قوای یکم کربلا در راس جبهه‌های جنوب منصوب شد و در کنار شهید حسن باقری از طراحان اصلی عملیات فتح المبین و بیت المقدس بود که منجر به آزادسازی بخش زیادی از خاک کشور از جمله خرمشهر شد

در این فیلم بازیگرانی چون نادر سلیمانی، مرتضی امینی تبار، الهام نامی، نوید لایقی مقدم، یوسف تیموری، نهال دشتی و محمد رشنو به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر تولید: هاشم علی‌اکبری، مدیر فیلمبرداری: عارف نامور، طراح گریم: مجید اسکندری، آهنگساز: بهزاد عبدی، مدیر برنامه ریزی: مهدی توکلی، سرپرست گروه کارگردانی: مهدی آخوندی، طراح صحنه: فرهاد عزیزی فرد، مدیر صدابرداری: سعید زند، دستیار اول کارگردان: فرید کلهر، طراح لباس: زهره رحمانی، تدوین: پویان شعله‌ور، جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان، جلوه های ویژه بصری: سعید خلیلی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، عکاس: علی یعقوبی.

بنیاد فرهنگی روایت فتح با همکاری و تعامل کنگره ملی شهدای استان خوزستان، تهیه و تولید این فیلم سینمایی را برعهده دارد.

کد مطلب 6008332

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