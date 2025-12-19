  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

تعطیلی کلاس‌های شماری از مدارس استان سمنان در پی سرما و برف

تعطیلی کلاس‌های شماری از مدارس استان سمنان در پی سرما و برف

سمنان- به دنبال بارش برف و کاهش دما، اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان تصمیم گرفت کلاس‌های درس تعداد محدودی از مدارس این استان را در روز شنبه، ۲۹ آذرماه، به صورت غیرحضوری برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پروتکل واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده ۱۰۷ آئین‌نامه اجرایی مدارس، با اعلام مدیران و تأیید شورای مدارس و پس از اطلاع‌رسانی به اداره آموزش و پرورش مربوطه، کلاس‌های درس تعدادی از واحدهای آموزشی استان سمنان در روز شنبه ۲۹ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.فهرست این مدارس به شرح زیر است:

شهرستان میامی: دبستان بیت المقدس فرومد

منطقه امیرآباد دبستان حجر بن عدی روستای توچاهیکلیه

دروس این کلاس‌ها، مطابق با برنامه هفتگی، به صورت آنلاین و در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ارائه خواهد شد. از دانش‌آموزان درخواست می‌شود نسبت به حضور به موقع و فعال در کلاس‌های مجازی اقدام کنند.

کد خبر 6695118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها