به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پروتکل واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده ۱۰۷ آئین‌نامه اجرایی مدارس، با اعلام مدیران و تأیید شورای مدارس و پس از اطلاع‌رسانی به اداره آموزش و پرورش مربوطه، کلاس‌های درس تعدادی از واحدهای آموزشی استان سمنان در روز شنبه ۲۹ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.فهرست این مدارس به شرح زیر است:

شهرستان میامی: دبستان بیت المقدس فرومد

منطقه امیرآباد دبستان حجر بن عدی روستای توچاهیکلیه

دروس این کلاس‌ها، مطابق با برنامه هفتگی، به صورت آنلاین و در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ارائه خواهد شد. از دانش‌آموزان درخواست می‌شود نسبت به حضور به موقع و فعال در کلاس‌های مجازی اقدام کنند.