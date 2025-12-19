به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، شامگاه جمعه در جریان حضور در اتاق عملیات اداره کل مدیریت بحران استانداری در جمع خبرنگاران با اشاره به میزان بارشها، اظهار کرد: خوشبختانه بارشهای خوبی در استان داشتیم؛ در برخی مناطق شاهد بارش ۳۴ سانتیمتر برف بودیم و بارش باران نیز بهطور میانگین ۲۰ میلیمتر گزارش شده است. در شهر یزد نیز میزان بارش باران بیش از ۱۸ میلیمتر بوده است.
بابایی همچنین از تلاشهای شبانهروزی اعضای ستاد مدیریت بحران تقدیر و قدردانی کرد و گفت: بسیاری از مدیران از دیشب تاکنون بیخوابی کشیدهاند و در مسیرها و ستاد حضور داشتند تا با رفع موانع، از ایجاد گرفتاری یا مسدودی معابر جلوگیری و مسدودی رفع شود.
فعالیت مدارس بر اساس تصمیم مجموعه اعضای ستاد مدیریت بحران تعیین میشود
استاندار یزد در خصوص وضعیت تعطیلی بیان کرد: جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور همه دستگاههای مرتبط از جمله راهور، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی تشکیل شده است. تصمیمگیری نهایی برای تعطیلیها یا عدم تعطیلیها تنها توسط جمعبندی اعضای این ستاد صورت میگیرد و استانداری بهصورت مستقل تصمیمی نمیگیرد.
بابایی ادامه داد: با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر لغزندگی جادهها در ساعات صبح، اظهار داشت: دانشگاهها تماماً دایر هستند، مقطع دوم متوسطه بهدلیل برگزاری امتحانات نهایی و سراسری کلاسها دایر بوده و امتحانات از ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود.
وی ادامه داد: سایر مقاطع از مهد کودک، مقطع ابتدایی و مقطع اول دبیرستان کلاسها بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و مراکز تعطیل نیستند.
درخواست اکید برای خودداری از سفر به مناطق ییلاقی استان یزد
استاندار یزد گفت: فرمانداران شهرستانهای ییلاقی مهریز و تفت ۲۴ ساعته فعال بودهاند. با توجه به باقی ماندن برف تا یکی دو روز آینده و ایجاد ترافیک سنگین، از مردم عزیزمان میخواهیم که بههیچعنوان به مناطق ییلاقی تردد نکنند تا ترافیک مجدد ایجاد نشود و خودشان دچار چالش نشوند.
