تعطیلی نوبت صبح مدارس سلفچگان، خلجستان و قاهان در روز شنبه ۲۹ آذرماه

قم- در پی بارش برف و برودت هوا، مدارس نوبت صبح روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در برخی مناطق استان قم به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

به گزارش خبرگزار مهر، «مرتضی رحمان‌نیا» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اعلام کرد: در پی بارش برف و برودت هوا، مدارس نوبت صبح روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در برخی مناطق استان قم به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

وی افزود: در شهرستان کهک کلیه مدارس، در شهرستان جعفرآباد مدارس بخش قاهان و در شهرستان قم مدارس بخش‌های سلفچگان و خلجستان در نوبت صبح این روز به‌صورت غیرحضوری اعلام شده‌اند.

این تصمیم به دلیل بارش برف و کاهش دما تا منفی چهار درجه سانتی‌گراد اتخاذ شده است.

کد خبر 6695121

