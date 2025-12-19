عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های خوب سه روز اخیر در منطقه اظهار کرد: در طول ۷۲ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۸ جمعه ۲۸ آذرماه حدود ۳۳/۵ میلیمتر کاشان بارندگی داشته است که نسبت به بلندمدت ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در آران و بیدگل هم تا زمان ذکر شده ۳۰/۵ میلیمتر بارش باران داشتیم، ابراز کرد: این بارندگی‌ها تا اوایل صبح به صورت پراکنده و ضعیف‌تر ادامه دارد.

رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به اینکه این سامانه از اوایل فردا صبح از منطقه ما خارج می‌شود، تصریح کرد: اما آسمان منطقه کاشان و آران و بیدگل همچنان نیمه ابری خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دمای منطقه کاشان و آران و بیدگل طی روزهای آینده کم می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی‌ها و کاهش شدید هوا در منطقه طی روزهای ابتدایی هفته شاهد یخبندان در دو شهرستان خواهیم بود که لازم است شهروندان کاشانی و آران و بیدگلی اقدامات لازم را جهت جلوگیری از یخ زدگی کنتورهای خود انجام دهند.

ارغوانی با اشاره به وجود رطوبت در منطقه افزود: با این شرایط همچنان طی روزهای آینده انتظار بارندگی‌های پراکنده در ارتفاعات و مناطق کوهستانی را داریم.