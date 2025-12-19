هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار جمعه (۲۸ آذر) و پایان آن یکشنبه (آذر ۳۰) خواهد بود.
مه غلیظ در شامگاه و صبحگاه از مخاطرات این هشدار و منطقه اثر آن سطح استان بوشهر خواهد بود.
کاهش شدید دید افقی، اختلال در ترددهای شهری و جادهای، احتمال افزایش تصادفات جادهای از اثرات مخاطره اعلام شده است.
لغو سفرهای غیر ضروری، احتیاط در رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه، آمادگی راهداری و پلیس راه جهت جلوگیری از مسدود شدن جادهها، آمادگی اورژانس و هلال احمر جهت امدادرسانی طی این مدت توصیه میشود.
هشدار هواشناسی سطح زرد
همچنین اداره کل هواشناسی استان بوشهر از احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای و هشدار هواشناسی سطح زرد در استان خبر داد و اعلام کرد که زمان شروع این هشدار اواخر وقت جمعه (۲۸ آذر) و پایان آن شنبه (۲۹ آذر) خواهد بود.
وزش باد و احتمال نفوذ گردو غبار فرامنطقه ای از مخاطرات هشدار اعلام شده است.
منطقه اثر این هشدار سواحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر است و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی از اثرات آن اعلام شده است.
خودداری از تردد غیر ضروری در سطح شهر برای عموم بویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران، احتیاط لازم در ترددهای برون شهری و دریایی، مراقبت از محصولات کشاورزی. طی این مدت توصیه میشود.
