به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر از دیرباز سابقه طولانی در حوزه فعالیت‌های قرآنی داشته و اکنون نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح استان در دست اجرا است.

وی بر لزوم تعمیق فعالیت‌های قرآنی و گسترش برنامه‌های این حوزه در سطح استان تاکید کرد و ادامه داد: باید از همه ظرفیت‌ها برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در سطح استان استفاده شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح در سطح استان بر لزوم تعیین نقشه راه فعالیت قرآنی نیروهای مسلح استان بوشهر تاکید کرد.

نشست کمیته نیروهای مسلح شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر با حضور حضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، حجت‌الاسلام قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی و سایر اعضای کمیته برگزار شد.