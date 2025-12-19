اعلام آمادگی بیش از ۱۰ هزار مسجد کشور برای میزبانی از معتکفین

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه رسمی شماره دو ستاد مرکزی اعتکاف کشور به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
با عنایات الهی و در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رجب و برگزاری سنت نورانی و نبوی اعتکاف به استحضار میرساند در برآورده اولیه بیش از ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور با همکاری شوراهای راهبری اعتکاف استانها و ستادهای مردمی شهرستانها، آمادگی کامل خود را جهت میزبانی از معتکفین گرامی اعلام کردهاند.
فرآیند آمادهسازی، تجهیز و ساماندهی مساجد متناسب با شأن و جایگاه والای این سنت عبادی در سراسر کشور در حال انجام بوده و ثبتنام معتکفین نیز آغاز شده است. شایسته است مجریان و خادمان اعتکاف در سطح کشور ضمن اطلاعرسانی دقیق، گسترده و بهموقع درباره فرآیند ثبتنام با رعایت اصل سادگی در برگزاری اعتکاف، پرهیز از هزینههای غیرضروری و بهرهگیری از ظرفیت ارزشمند خیرین مردمی، نسبت به کاهش هزینههای حضور معتکفین و تسهیل مشارکت هرچه گستردهتر اقشار مختلف مردم، اقدامات لازم را به عمل آورند.
همچنین با توجه به استقبال کمنظیر نسل جوان و نوجوان از مراسم معنوی اعتکاف در سالهای گذشته بهویژه در کلانشهرها، شاهد گسترش این سنت الهی در مناطق روستایی کشور نیز هستیم. در همین راستا ضروری است ستادهای اعتکاف استانها با رویکردی حمایتی و تسهیلگرانه، زمینه برگزاری هرچه بهتر اعتکاف در روستاها را فراهم آورده و از ظرفیتهای مردمی، فرهنگی و معنوی این مناطق بهنحو شایسته بهرهبرداری نمایند.
در پایان توفیق روزافزون همگان را در خدمت به بسط و گسترش معارف نورانی قرآن و عترت علیهمالسلام با تأکید بر شعار محوری اعتکاف «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت»، از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمائیم.
مجریان و معتکفین گرامی میتوانند جهت اطلاع از کلیات برنامههای اعتکاف و همچنین انعکاس اقدامات و فعالیتهای در دست اجرا، به پرتال جامع اعتکاف به نشانی www.itikaf.ir مراجعه فرمایند.
ستاد مرکزی اعتکاف کشور
قم - ستاد مرکزی اعتکاف کشور اعلام کرد همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رجب، بیش از ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور خود را برای میزبانی از معتکفین و برگزاری آیین معنوی اعتکاف آماده می کنند.
