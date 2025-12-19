اطلاعیه افت فشار و قطعی آب شهر جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع مشترکین محترم شهر جاسک می‌رساند: به علت بارش باران و ورود حجم بالایی از آب به دریاچه سد جگین و افزایش کدورت آب این سد؛ تا زمان فرونشست گل و لای، انتقال آب از سد جگین به تصفیه خانه آب جاسک متوقف شده است.

از این رو، آب شرب مشترکین شهر جاسک از امشب جمعه ۲۸ آذرماه به مدت ۴۸ ساعت با افت فشار و در برخی نقاط با قطعی آب همراه خواهد بود.

ضمن عذرخواهی و قدردانی از صبوری مردم شریف جاسک، از مشترکین محترم تقاضا می‌شود نسبت به مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از مخازن ذخیره منازل خود اقدام نمایند.