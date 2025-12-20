نگرانی از تجویز داروهای ۴۰۰ یورویی برای بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در جلسه رؤسا و معاونین غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی قطب ۶ کشوری، گفت: اگر به تجویز و مصرف منطقی دارو و تجهیزات پزشکی ورود جدی نداشته باشیم، میزان مصرف افزایش مییابد و تأمین دارو در شرایط فعلی کشور با دشواری بیشتری همراه خواهد شد.
وی با اشاره به روند رو به رشد تجویز داروهای گرانقیمت تکنسخهای، افزود: در حال حاضر داروهایی با قیمت ۱۸۰ تا ۴۰۰ یورو برای هر ویال تجویز میشود که ادامه این روند با توان اقتصادی نظام سلامت همخوانی ندارد و فشار مضاعفی به بیمار و زنجیره تأمین وارد میکند.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در برخی بیماریهای صعبالعلاج از جمله سرطان، تجویز آخرین داروهای موجود در دنیا به یک رویه تبدیل شده است، گفت: این داروها در برخی موارد هزینههای چند میلیارد تومانی برای بیمار ایجاد میکنند، در حالی که اثربخشی آنها محدود بوده و گاهی تنها چند ماه به طول عمر بیمار اضافه میشود.
پیرصالحی با اشاره به افزایش مراجعات بیماران برخی بیماریهای خاص، تصریح کرد: در هفتههای اخیر بیماران مبتلا به بیماریهایی مانند دوشن و سیستینوزیس خواستار داروهای جدید خارجی هستند، داروهایی که هزینه ماهانه آنها به حدود ۲۲ هزار دلار میرسد، در حالی که از نظر اثربخشی تفاوت معناداری با داروهای موجود ندارند و عمدتاً فقط عوارض جانبی کمتری دارند.
وی تأکید کرد: مدیریت این شرایط بدون همراهی دانشگاهها ممکن نیست و لازم است معاونتهای غذا و دارو، درمان و بهداشت در دانشگاهها با هماهنگی کامل، نظارت مؤثر بر تجویز پزشکان داشته باشند تا داروهای تکنسخهای صرفاً در موارد خاص و ضروری تجویز شوند.
وی در ادامه با اشاره به نقش دانشگاههای علوم پزشکی قطب ۶ کشوری در حوزه غذا و فرآوردههای آرایشیبهداشتی، گفت: این دانشگاهها به دلیل تمرکز شرکتهای بزرگ تولیدی، نقش کلیدی در مجوزدهی و نظارت دارند و مسئولیت آنها در این حوزه سنگینتر است.
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: سازمان غذا و دارو روند کاهش تعداد پروانهها را آغاز کرده و به سمت جایگزینی مجوزها با نوتیفیکیشن و خوداظهاری حرکت کرده است تا تمرکز اصلی بر نظارت هدفمند باشد و همکاری دانشگاهها در تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، بهویژه در شرایط تحریمی، ضروری است.
وی با اشاره به تأخیر در صدور IRC مواد اولیه گفت: معطلی چند ماهه در این بخش، تأمین مواد اولیه را با اختلال مواجه میکند و انتظار میرود مجریان در دانشگاهها با نگاه تسهیلگرانهتری این موضوع را دنبال کنند.
پیرصالحی با اشاره به واردات از مسیرهایی مانند کوله بری، ملوانی و ته لنجی اظهار کرد: این شیوهها سطح نظارت بر سلامت کالاها را کاهش میدهد و با وجود مخالفتهای کارشناسی، اجرای آنها نیازمند تعریف حداقلهای نظارتی برای حفظ سلامت مردم است.
وی، قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی یارانهای را از نگرانیهای جدی کشور دانست و افزود: دانشگاهها و داروخانهها باید با استفاده از سامانه تیتک، خریدهای غیرمتعارف را رصد کنند تا ارز محدودی که با دشواری تأمین شده، از زنجیره رسمی خارج نشود. این نظارت باید با حفظ کرامت داروسازان و بدون رویکردهای پلیسی انجام شود.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اگر سهم دارو و تجهیزات از درآمدهای دانشگاهها بهموقع پرداخت نشود، عملاً دانشگاهها دچار اختلال جدی خواهند شد و ارائه خدمات درمانی با مشکل مواجه میشود.
پیرصالحی خاطرنشان کرد: کمک ۳۰۰ میلیون دلاری سال گذشته اقدامی استثنایی بوده و قابل تکرار نیست و از ۷۰ همت منابع تأمینشده برای سازمان تأمین اجتماعی، ۱۹.۵ همت بهصورت نقد به دانشگاهها پرداخت شده که طبق ابلاغ رسمی، حداقل ۳۵ درصد آن باید به حوزه دارو و تجهیزات اختصاص مییافت.
