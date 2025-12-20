خبرگزاری مهر، گروه دین، حوزه و اندیشه: در انقلاب اسلامی نوجوانان و به‌ویژه دختران، نقش‌آفرین و عهده‌دار وظایف مهمی در رشد و پیشرفت کشور هستند. آنان در گام دوم انقلاب، تمدن نوین اسلامی را تحقق می‌بخشند. تشکل دختران حاج قاسم الگوی ویژه‌ای برای تربیت دختران فرمانده فرهنگی است؛ دخترانی که وظیفه خود می‌دانند جامعه را بسازند و مسائل اجتماعی دغدغه آن‌هاست. مشکلات را شناسایی کرده و برای آن راهکار می‌اندیشند و اقدام عملی برای حل آن انجام می‌دهند. دختران حاج قاسم جبهه بزرگی از کنشگران اجتماعی حاضر در میدان هستند که در تشکل‌های نوجوانی سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

دختران حاج قاسم، فرماندهان دختر انقلاب اسلامی هستند. هدف از ایجاد این تشکل دانش‌آموزی، تربیت مدیرانی است که می‌توانند به‌صورت جدی و اثرگذار نقش‌آفرینی کرده و آمادگی‌های لازم را برای ورود به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور کسب کنند. ورود به این دوره از طریق گزینش و جذب تعداد محدودی از دختران حاج قاسمِ فعال و بااستعدادی است که در طول دوره رشد شناسایی شده و از آن‌ها برای حضور دعوت به عمل آمده است. این دوره یک‌بار در سال پذیرش دارد و شرکت‌کنندگان ۲ تا ۳ سال به‌صورت هدفمند مراتب رشد و ترقی را طی می‌کنند. در صفحات پیش رو، بیشتر درباره تشکل دختران حاج قاسم می‌خوانیم.

معصومه نعمتی مسئول معاونت دختران بنیاد ملی نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نوجوان به‌دنبال دیده‌شدن است و دوست دارد به همه دنیا بگوید که چقدر مهم است. نوجوان راه‌های مختلفی را برای رسیدن به مسیر ایده‌آل زندگی خود دنبال می‌کند. اگر بتوانیم به نوجوان در زندگی هدف و جهت بدهیم، هویت خود را پیدا می‌کند، ظرفیت‌هایش را می‌شناسد و می‌فهمد که تا چه اندازه می‌تواند در عرصه اجتماعی موفق باشد.

وی افزود: به‌طور کلی، معاونت دختران در بنیاد ملی نوجوان متمرکز بر فعالیت‌های کنشگری دختران است. مجموعه فعالیت‌های این معاونت، ارتباط‌گیری و شبکه‌سازی کنشگری اجتماعی دختران نوجوان است که توانسته اقشار مختلفی از مخاطبان دختر را تحت پوشش قرار داده و متناسب با نیازهای آن‌ها، بستر کنشگری را فراهم کند. براساس سیاست‌ها و مأموریت‌های سازمانی، این معاونت تلاش می‌کند فارغ از نوع نگرش و طبقه‌بندی اجتماعی دختران، نگاهی جامع به مسئله کنشگری داشته باشد و برای اقشار مختلف دختران، برنامه‌های کاربردی و عملیاتی در سطح ملی و گاه فراملی طراحی و اجرا کند.

نعمتی ادامه داد: یکی از کلان‌طرح‌های اجرایی و عملیاتی معاونت دختران بنیاد ملی نوجوان که از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شد، طرح دختران حاج قاسم است که اکنون حرکت جبهه‌ای خود را در داخل مرزهای ایران و حتی فراتر از آن پیش می‌برد تا تصویر درستی از دختر کنشگر انقلابی ایرانی را به جهانیان عرضه کند.

مسئول معاونت دختران بنیاد ملی نوجوان تصریح کرد: جبهه دختران حاج قاسم، عرصه کنشگری اجتماعی دختران انقلاب اسلامی است؛ جبهه‌ای از دختران نوجوان ۱۵ سال به بالا که در سراسر کشور ضرورت حضور اجتماعی را درک کرده و در کنار دیگر نقش‌های خود (دختری، همسری، مادری و خواهری)، دوشادوش دیگر مردم احساس وظیفه می‌کنند و برای رشد و پیشرفت کشور تلاش دارند و در زمینه حل خرده‌مسائل کشور اقدام می‌کنند. در جبهه دختران حاج قاسم، نوجوان می‌فهمد که چقدر مهم است، وارد عرصه اجتماعی می‌شود و از نظر دانش، بینش، مهارت و معرفت، اغنا می‌شود. اعضا علاوه بر فعالیت‌های اجتماعی، هر هفته باید کتاب، نهج‌البلاغه و قرآن بخوانند، ورزش کنند، آشپزی و فعالیت‌های هنری انجام دهند و در کلاس‌های مختلف شرکت کنند. نوجوان با این تنوع برنامه‌ها، به‌صورت هم‌زمان از نظر شخصی، خانوادگی و اجتماعی رشد می‌کند و برای ادامه فعالیت انگیزه می‌گیرد.

وی گفت: دختران حاج قاسم با شناخت ضرورت‌ها و میدان، وارد عرصه‌های اجتماعی می‌شوند و به‌عنوان فرماندهان فرهنگی دختر انقلاب اسلامی، زمینه حرکت‌های مردمی را فراهم می‌آورند. دختران حاج قاسم، مسیر رشد و پیشرفت دختران انقلاب اسلامی است.

نعمتی خاطرنشان کرد: شروع این مسیر با رویدادهای سه‌روزه‌ای است که دختران به‌صورت عملی، چگونگی فعالیت مؤثر فرهنگی و اجتماعی را می‌آموزند؛ اما بخش اصلی فعالیت‌های این جبهه، پس از رویدادها و با آغاز دوره رشد دختران حاج قاسم شکل می‌گیرد.