به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین شیخی ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه نوجوانی دختران شهرستان بوشهر با اشاره به اهمیت حضور آگاهانه و فعال دختران در میدانهای مختلف، اظهار کرد: امروز دختران ما با تأسی از مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، نقشآفرینان مؤثر جبهه فرهنگی و رسانهای هستند و باید این ظرفیت ارزشمند بیش از پیش تقویت شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر با تأکید بر ضرورت تربیت نسل رسانهای متعهد افزود: در جنگ روایتها، حضور دختران نوجوان به عنوان خبرنگاران متعهد و انقلابی، یک ضرورت انکارناپذیر است و میتواند در تبیین حقایق و مقابله با جریانهای تحریفکننده نقشآفرین باشد.
در این مراسم که با حضور «دختران حاج قاسم» برگزار شد، به منظور تقدیر از فعالیتهای فرهنگی و رسانهای این نوجوانان، کارت افتخاری خبرنگاری به آنان اهدا شد.
همچنین کتابهای «قفل آخر» و «نماز باحال» نوشته سید کاظم روحبخش نیز به این دختران تقدیم شد.
این برنامه در راستای تقویت هویت دینی، انقلابی و رسانهای نسل نوجوان و با هدف آمادهسازی آنان برای حضور مؤثر در عرصههای مختلف برگزار شد.
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