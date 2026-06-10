به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین شیخی ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه نوجوانی دختران شهرستان بوشهر با اشاره به اهمیت حضور آگاهانه و فعال دختران در میدان‌های مختلف، اظهار کرد: امروز دختران ما با تأسی از مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، نقش‌آفرینان مؤثر جبهه فرهنگی و رسانه‌ای هستند و باید این ظرفیت ارزشمند بیش از پیش تقویت شود.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر با تأکید بر ضرورت تربیت نسل رسانه‌ای متعهد افزود: در جنگ روایت‌ها، حضور دختران نوجوان به عنوان خبرنگاران متعهد و انقلابی، یک ضرورت انکارناپذیر است و می‌تواند در تبیین حقایق و مقابله با جریان‌های تحریف‌کننده نقش‌آفرین باشد.



در این مراسم که با حضور «دختران حاج قاسم» برگزار شد، به منظور تقدیر از فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای این نوجوانان، کارت افتخاری خبرنگاری به آنان اهدا شد.

همچنین کتاب‌های «قفل آخر» و «نماز باحال» نوشته سید کاظم روح‌بخش نیز به این دختران تقدیم شد.



این برنامه در راستای تقویت هویت دینی، انقلابی و رسانه‌ای نسل نوجوان و با هدف آماده‌سازی آنان برای حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف برگزار شد.