به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مؤمنی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: ساعت ۶:۲۱ صبح امروز، ۲۹ آذر ۱۴۰۴، وقوع حادثه آتش‌سوزی یک باب خانه ویلایی به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی رشت اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات، ۱۲ خودروی عملیاتی اطفایی، آبرسان و دستگاه تنفسی به همراه ۳۳ آتش‌نشان و افسر ارشد در محل حادثه حضور یافتند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اضافه کرد: شعله‌وری کامل یک باب خانه ویلایی که از دو سمت با ساختمان‌های همجوار مجاورت داشت، مشاهده می‌شد و خطر سرایت آتش به واحدهای اطراف وجود داشت.

وی افزود: آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا، از طریق پشت‌بام‌ها و همچنین ورود به داخل خانه ویلایی، عملیات مهار آتش و جلوگیری از گسترش حریق به آپارتمان‌های مجاور را آغاز کردند که خوشبختانه این اقدام به‌موقع، از بروز خسارات بیشتر جلوگیری کرد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت با بیان اینکه علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است، گفت: در این حادثه، خانه ویلایی به‌طور کامل در آتش سوخت، اما با توجه به دودگرفتگی ساختمان مجاور و اقدامات سریع تیم‌های امداد و نجات، خوشبختانه هیچ‌گونه آسیب جانی به شهروندان وارد نشد.

مؤمنی در پایان با ارائه توصیه‌ای ایمنی به شهروندان تأکید کرد: با توجه به قابل اشتعال بودن پشت‌بام‌های چوبی، اکیداً توصیه می‌شود از قرار دادن و انبار وسایل اضافی منزل مانند لباس، کارتن و سایر اقلام قابل اشتعال در پشت‌بام‌ها خودداری شود، چرا که در زمان بروز حادثه، این موارد می‌تواند موجب گسترش سریع آتش و افزایش خسارات شود.