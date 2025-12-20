به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بایبوردی روز شنبه در نشست علمی «زرشک سیاه و فرآورده‌های دارویی» در شهرستان شبستر، زرشک سیاه را یکی از گونه‌های سازگار و کم‌آب‌بر متناسب با شرایط اقلیمی منطقه معرفی کرد.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی و سطح زیرکشت دشت شبستر، حرکت به سمت محصولات سازگار با اقلیم منطقه یک ضرورت انکارناپذیر است و زرشک سیاه می‌تواند نقش مهمی در تحقق کشاورزی پایدار ایفا کند.

بایبوردی با اشاره به مطالعات انجام‌شده در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اظهار داشت: این مرکز زرشک سیاه را به‌عنوان یک گونه سازگار با شرایط اقلیمی و کم‌آب‌بر شناسایی کرده و ترویج علمی آن را در دستور کار قرار داده است.

وی تجربه موفق جایگزینی تدریجی پسته در منطقه ایلخچی را الگویی قابل تعمیم برای سایر محصولات دانست و گفت: همان‌گونه که تغییر الگوی کشت پسته با نگاه علمی و جایگزینی تدریجی انجام شد، می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، توسعه کشت زرشک سیاه را نیز اجرایی کرد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در پایان بر نقش مراکز علمی در پشتیبانی فنی و انتقال دانش به بهره‌برداران تأکید کرد و افزود: موفقیت طرح‌های اصلاح الگوی کشت، نیازمند همراهی کشاورزان، دستگاه‌های اجرایی و استمرار ترویج علمی است.