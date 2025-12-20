دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان قم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم صبح شنبه با حضور دادستان کل کشور و جمعی از مسئولان عالیرتبه کشوری و استانی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور نمایندگان بیوت معظم مراجع تقلید، حوزههای علمیه و دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شده، حجتالاسلاموالمسلمین موحدیآزاد دادستان کل کشور و هیأت همراه، تولیت مسجد مقدس جمکران، رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم، قضات دیوان عالی کشور، اعضای شورای قضائی استان، استاندار قم، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران کل استان حضور دارند.
در این آئین، از خدمات و تلاشهای حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب در دوران تصدی مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب قم قدردانی و علیاصغر سلطانی بهعنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان قم معارفه شد.
بر اساس این گزارش، حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب از سال ۱۳۹۸ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب قم را بر عهده داشته است و علیاصغر سلطانی که پیش از این بهعنوان معاون حقوق عامه دادستانی قم فعالیت میکرد، با حکم مقام قضائی بهعنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان قم معارفه شد.
