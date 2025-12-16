همتی فر: ۷۰ درصد معتکفان در خراسان رضوی طی سال گذشته نوجوان بودند

حجت الاسلام مرتضی همتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ماهها برنامهریزی برای برگزاری اعتکاف رجبیه اظهار کرد: خراسان رضوی که سال گذشته از استانهای برتر کشور از نظر کمی و کیفی بود، امسال هدفگذاری میزبانی حداقل ۱۵۰ هزار معتکف را انجام داده است.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: ماهها پیش، جلسات برنامهریزی اعتکاف رجبیه در سطوح ملی و استانی برگزار شده و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه معنویتر و پربارتر این مراسم مورد توجه دستگاههای مختلف قرار گرفته است.
وی با اشاره به تقویت نقاط قوت و تلاش برای رفع ضعفهای سالهای گذشته افزود: الحمدالله خراسان رضوی در سال گذشته از جمله استانهای برتر کشور در برگزاری اعتکاف بود و قریب به ۱۱۲ هزار معتکف در سطح استان میزبان داشتیم. بر اساس پیشبینیها، اگرچه هنوز نمیتوان آمار دقیقی اعلام کرد، اما هدفگذاری ما برای سال ۱۴۰۴ میزبانی حداقل ۱۵۰ هزار معتکف است.
همتی فر تصریح کرد: تمام تلاش مجموعههای اجرایی بر این است که بیشترین حضور معتکفان در مساجد رقم بخورد و موانعی که به هر دلیل، چه زیرساختی و چه برنامهای و مناسکی، مانع حضور افراد در اعتکاف میشود، برطرف شود.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد هماهنگی در زمینه اعزام مبلغ و مربی گفت: در هر مکانی که اعتکاف برگزار میشود، حضور مبلغ و مربی دینی ضروری است تا در طول این سه روز، برنامههای عبادی و دینی با معتکفان اجرا شود و تمهیداتی اندیشیده شده تا انشاءالله هیچ مکان اعتکافی بدون مبلغ و مربی نباشد.
وی یکی از نکات قابل توجه اعتکاف سال گذشته را حضور پررنگ نوجوانان دانست و خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ درصد معتکفان سال گذشته را نوجوانان تشکیل میدادند که این موضوع در فضای پرهیاهوی رسانه و شبکههای مجازی، بسیار امیدبخش و خوشحالکننده است و مسئولیت ما را برای فراهمسازی بستر مناسب سنگینتر میکند.
همتی فر از عموم مردم، دانشآموزان و نوجوانان دعوت کرد تا در این مراسم معنوی مشارکت داشته باشند و گفت: هر کسی به هر میزانی که میتواند، چه با حضور مستقیم و چه با فراهمسازی زیرساختها، برای برگزاری هرچه بهتر اعتکاف نقشآفرینی کند تا شاهد برگزاری اعتکافی مطلوب در سطح استان باشیم.
