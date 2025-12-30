اعتکاف رجبیه در لرستان کجا برویم؟

حجت‌الاسلام محمدحسین وحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدارک مقدمات برگزاری مراسم اعتکاف در استان لرستان، اظهار داشت: در راستای هرچه بهتر برگزار شدن آئین معنوی اعتکاف، مقرر شده است دستگاه‌های اجرایی استان حمایت‌های لازم را در حوزه‌های مختلف از جمله پشتیبانی، خدمات و هماهنگی‌های اجرایی داشته باشند.

تشکیل قرارگاه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی

وی با بیان اینکه برای ساماندهی بهتر برنامه‌ها، یک قرارگاه ویژه اعتکاف در استان تشکیل شده است، افزود: در کنار این قرارگاه، از ظرفیت فعالان مردمی، هیئات مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی نیز به‌صورت جدی استفاده شده تا این مراسم معنوی با کیفیت بالاتری برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، امیدواریم مراسم معنوی اعتکاف امسال با شکوه‌تر از سال‌های گذشته در استان لرستان برگزار شود.

میزبانی بیش از ۱۵۰ مسجد شهری و روستایی

حجت‌الاسلام وحیدی با اشاره به تعداد مساجد میزبان مراسم اعتکاف، تصریح کرد: امسال بیش از ۱۵۰ مسجد در شهرها و روستاهای استان لرستان برای میزبانی از معتکفان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: توزیع این مساجد به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که امکان حضور علاقه‌مندان در نقاط مختلف استان فراهم باشد و همه شهرستان‌ها سهم مناسبی از میزبانی این آئین معنوی داشته باشند.

پیش‌بینی حضور بیش از ۱۵ هزار معتکف

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به استقبال مردم از این مراسم، گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵ هزار نفر از اقشار مختلف مردم استان امسال در آئین معنوی اعتکاف شرکت کنند که این موضوع نشان‌دهنده علاقه‌مندی و توجه ویژه مردم لرستان به برنامه‌های دینی و معنوی است.

برگزاری اعتکاف «مادر و کودک» برای نخستین‌بار

حجت‌الاسلام وحیدی با اشاره به نوآوری‌های امسال در برگزاری اعتکاف، بیان کرد: برای نخستین‌بار در استان لرستان، اعتکاف «مادر و کودک» برگزار می‌شود که هدف از آن تکریم جایگاه مادری و فراهم کردن شرایط حضور مادران به همراه فرزندانشان در این مراسم معنوی است.

وی افزود: این برنامه با در نظر گرفتن نیازهای مادران و کودکان طراحی شده و تلاش شده است فضای مناسبی برای بهره‌مندی معنوی این قشر فراهم شود.

رونق اعتکاف‌های دانش‌آموزی

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان همچنین از رونق اعتکاف‌های دانش‌آموزی خبر داد و گفت: اعتکاف دانش‌آموزی امسال نسبت به سنوات گذشته با استقبال بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری همراه است و تلاش شده است محتوای متناسب با سن و نیاز این گروه سنی ارائه شود.

جزئیات مساجد میزبان اعتکاف در شهرستان‌های لرستان

بر اساس اعلام مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، تعداد مساجد میزبان اعتکاف در شهرستان‌های مختلف استان به شرح زیر است:

