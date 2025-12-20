به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی اساتید معارف اسلام ناب استان لرستان با حضور حجتالاسلام حریزاوی معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی و حجتالاسلام محمدحسین وحیدی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان و جمعی از اساتید حوزههای معارف اسلامی، به مدت سه روز در شهر مقدس قم برگزار شد.
تبیین سیر محتوایی نظامواره اندیشهای معارف اسلام ناب
در این نشست، سیر محتوایی «نظامواره اندیشهای» در حوزههای معارف اسلام ناب بهصورت مبسوط تبیین شد و اساتید حاضر به بحث و تبادل نظر پیرامون مبانی نظری، چارچوبهای فکری و گفتمان امامین انقلاب اسلامی پرداختند.
این مباحث با هدف تعمیق نگاه معرفتی و انسجامبخشی به محتوای آموزشی معارف اسلامی دنبال شد.
ترسیم الگوی آموزشی متناسب با زیستبوم لرستان
بخش دیگری از این نشست به ترسیم و تبیین الگوی آموزشی متناسب با زیستبوم فرهنگی، اجتماعی و آموزشی استان لرستان اختصاص یافت.
در این بخش، راهکارهای عملیاتیسازی این الگو و نحوه بهرهگیری از ظرفیتهای بومی استان در ارتقای کیفیت آموزش معارف اسلامی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
تأکید بر همافزایی علمی و ارتقای کیفیت آموزش
در پایان این نشست سهروزه، حاضران بر ضرورت تقویت همافزایی علمی میان اساتید، ارتقای کیفی آموزش معارف اسلامی و استفاده هدفمند از توانمندیها و ظرفیتهای بومی استان لرستان در مسیر تحقق اهداف تربیتی و فرهنگی تأکید کردند و استمرار چنین نشستهایی را در راستای انسجامبخشی به فعالیتهای آموزشی ضروری دانستند.
