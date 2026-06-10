روح الله حریزاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در جریان سفر یکروزه به سمنان با اشاره به برنامه های تبیینی و ترویجی سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان استان های کشورمان یکی از اولویت های سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه تبیین و ترویج معارف دینی و الهی است.

وی افزود: در استان سمنان با حضور اساتید فرهیخته حوزه و دانشگاه ۲۱ مرکز ترویج معارف اسلام ناب محمدی(ص) از تاکیدات امامین انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب شناسایی و رسماً آغاز به کار کرده است.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: در این مراکز برای نوجوانان و جوانان بسته های معارفی را در نظر گرفته ایم و پنج پودمان پایه شامل معارف توحیدی، معارف ولایی و معارف معنوی، معارف انقلابی و معارف تمدنی نیز در این مراکز مورد عملیات فرهنگی قرار می گیرند.

حریزاوی با بیان اینکه دوره های الهیات راهبردی و الهیات کاربردی را نیز در این ۲۱ مرکز خواهیم داشت، تاکید کرد: در ایام جنگ سال گذشته شاهد بودیم که بسته های الهیات مورد استقبال بسیار خوب نوجوانان و جوانان نیز قرار گرفت و قرار است این دست عملیات فرهنگی تداوم یابد.

وی افزود: الهیات نبرد، الهیات جنگ و جهاد، الهیات فتح و استغاثه و ... از جمله بسته های ترویجی الهیات در سال ۱۴۰۴ بودند.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: ظرفیت نخبگان استان سمنان در شهرهای مختلف بسیار حائز اهمیت است زیرا این استان هم اساتید حوزه برجسته و هم مبلغان توانمند در کنار هم دانشگاهیان خوش فکر و نو اندیش دارد، گفت: استان سمنان به عنوان پایلوت می تواند نتایج خوبی را از این ۲۱ مرکز فرهنگی بگیرد که قابل تعمیم به دیگر استان ها نیز باشد.

در اینجا حضور دارند و مراکز زاکادمی فعالی حریزاوی ضمن قدردانی از نقش آفرینی حوزویان و دانشگاهیان و فرهنگیان استان سمنان در ترویج معارف اسلام ناب، بیان کرد: امیدواریم سمنان الگویی از ارائه دین برای نسل جوان و نوجوان در سطح کشور شود تا بتوانیم در استان های دیگر نیز این الگو را پیاده سازی کنیم.

وی در خاتمه ضمن قدردانی از خدمات صورت گرفته از سوی تبلیغات اسلامی استان سمنان و همچنین حوزه و دانشگاهیان بیان کرد: ترویج اسلام ناب، و اندیشه های امامین انقلاب اسلامی نیاز امروز جامعه است.