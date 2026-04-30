حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار در حاشیه برپایی دوره آموزشی معارف ناب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر از گسترش فعالیت مراکز معارف اسلام ناب در استان خبر داد و گفت: این مراکز با هدف تعمیق آموزه‌های دینی و ارتقای سطح معرفتی فعالان فرهنگی راه‌اندازی شده‌اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ مرکز معارف اسلام ناب در استان مازندران فعالیت دارند و برنامه‌های آموزشی متعددی را اجرا می‌کنند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار همچنین به برگزاری همایش آموزشی ویژه اساتید این مراکز اشاره کرد و افزود: این همایش با هدف ارتقای توانمندی و به‌روزرسانی دانش اساتید برگزار شده و جمعی از اساتید از سراسر استان در آن حضور داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: استمرار این دوره‌ها نقش مهمی در تقویت جریان فرهنگی و دینی در سطح استان خواهد داشت.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری موفق دوره آموزشی معارف ناب اسلامی خبر داد و گفت: این دوره با محوریت ترویج اندیشه‌های انقلاب اسلامی و مباحث الهیاتی برگزار شد.

حجت‌الاسلام روح الله حریزاوی اظهار کرد: این دوره امروز برگزار شد و شرکت‌کنندگان به مرور مباحث مهمی در حوزه اندیشه‌های دینی و انقلابی پرداختند.

وی با اشاره به کیفیت مطلوب این دوره افزود: سطح علمی و محتوایی برنامه قابل قبول بود و گفت‌وگوهای سازنده‌ای پیرامون نحوه ترویج اندیشه‌های مؤمنانه انقلاب، به‌ویژه در شرایط کنونی، شکل گرفت. همچنین مباحث الهیاتی مرتبط با چالش‌های پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت ۱۵۰ مدرس

حجت‌الاسلام مصطفی رمضانی، رئیس تبلیغات اسلامی ساری، از برگزاری دوره آموزشی اساتید معارف اسلام ناب در استان مازندران خبر داد و اظهار کرد: در این دوره، ۱۵۰ نفر از مدرسین استان در پودمان‌های مختلف معارف توحیدی، ولایی، انقلابی، تمدنی و معنوی حضور یافتند.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره ارتقای توانمندی اساتید و آماده‌سازی آنان برای تدریس در مراکز معارف اسلام ناب در شهرهای مختلف استان است.

رئیس تبلیغات اسلامی ساری با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ دینی و ترویج آموزه‌های ناب اسلامی در استان گفت: این اساتید پس از پایان دوره، فعالیت خود را در مراکز معارف اسلامی ناب آغاز خواهند کرد و نقش مهمی در تعمیق معارف دینی در جامعه ایفا خواهند کرد.

رمضانی تصریح کرد: استمرار برگزاری این دوره‌ها و تربیت مدرسین توانمند، زمینه‌ساز تقویت جریان فرهنگی و دینی در استان مازندران خواهد بود و بستری برای نشر آموزه‌های اسلام ناب فراهم می‌کند.