به گزارش خبرنگار مهر، ستاد بزرگداشت روز جهانی مقاومت در استان لرستان در نظر دارد با برگزاری رویداد فرهنگی هنری «ایرانمرد»، آثار هنری و رسانه‌ای تولیدشده در سال‌های اخیر با موضوع مقاومت را مورد ارزیابی قرار داده و ضمن معرفی آثار برگزیده، از خالقان آن‌ها تجلیل کند.

بررسی و معرفی آثار شاخص فرهنگی و هنری حوزه مقاومت

این رویداد با هدف تبیین مفاهیم مقاومت، ایثار و وحدت ملی و پاسداشت مجاهدت‌های شهدای مقاومت برگزار می‌شود و بستری برای شناسایی و معرفی آثار فاخر فرهنگی و هنری در سطح استان فراهم می‌کند.

حمایت نهادهای فرهنگی استان از رویداد «ایرانمرد»

رویداد «ایرانمرد» با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، حوزه هنری و مشارکت سایر نهادهای فرهنگی استان برگزار می‌شود و تلاش دارد زمینه‌ای برای تعامل و هم‌افزایی میان هنرمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان فراهم آورد.

محورهای موضوعی رویداد

آثار ارسالی به این رویداد در موضوعات مختلفی از جمله حاج قاسم سلیمانی، شهدای مقاومت، جنگ ۱۲ روزه و وحدت و انسجام ملی مورد بررسی و داوری قرار خواهند گرفت.

قالب‌های متنوع هنری برای ارسال آثار

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوعی همچون شعر، داستان کوتاه، فیلم‌نامه، نمایشنامه، ویدئو، مستند، نماهنگ، کلیپ، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، تصویرسازی، عکس، طراحی، نقاشی، پوستر، تئاتر، خوشنویسی، پادکست، موسیقی و سرود به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

زمان‌بندی ارسال آثار و برگزاری اختتامیه

بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد، مهلت ارسال آثار تا ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

راه‌های ارسال آثار

ارسال آثار از طریق شناسه Farhanglorestan3@ یا شماره ۰۹۳۶۶۳۵۳۴۵۰ در پیام‌رسان ایتا امکان‌پذیر است.

دبیرخانه رویداد از تمامی هنرمندان و فعالان فرهنگی استان لرستان دعوت کرده است با مشارکت در این رویداد، سهمی در ترویج فرهنگ مقاومت و پاسداشت یاد و نام شهدای والامقام داشته باشند.