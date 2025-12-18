حاج قاسم بذر توسعه عتبات را کاشت؛ پایان کار صحن عقیله با نذورات مردمی

به گزارش خبرنگار مهر: مجید نامجو جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در حاشیه بهره‌برداری از صحن مطهر حضرت زهرا (س) در جمع خبرنگاران از بهره‌برداری و پیشرفت طرح‌های عمرانی و خدماتی در شهرهای زیارتی عراق خبر داد و تأکید کرد این پروژه‌ها با همراهی مردم ایران و عراق، امروز به مرحله بلوغ و خدمت‌رسانی به زائران رسیده‌اند.

نامجو با اشاره به روند بهره‌برداری از پروژه‌های انجام‌شده گفت: آنچه امروز در خدمت مردم ایران و عراق قرار گرفته، در حقیقت «درخت طیبه‌ای» است که شهید سردار حاج قاسم سلیمانی آن را کاشت و پرورش داد و اکنون به مرحله بلوغ رسیده است.

وی افزود: مجموعه‌ای از ساختمان‌های مهم از جمله فضاهای زیارتی، کتابخانه، موزه و ساختمان‌های اداری تکمیل و تحویل کاربری شده و الحمدلله مورد استفاده مردم عزیز ایران، عراق و شیعیان سراسر جهان قرار گرفته است. بخشی از این خدمات، به‌ویژه در ایام اربعین، توسط زائران مشاهده و استفاده شده و سایر بخش‌ها نیز به‌تدریج فعال شده و در خدمت زائرین قرار خواهد گرفت.

نامجو با اشاره به پروژه‌های انجام‌شده در کربلا تصریح کرد: صحن حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در کربلا با کمک‌های مردم ایران به اتمام رسیده و ان‌شاءالله سایر بخش‌ها نیز طی دو سال آینده تکمیل خواهد شد. این پروژه‌ها با مشارکت مردم و برای استفاده همه شیعیان طراحی و اجرا شده است.

وی نقش طرف عراقی را در پیشبرد پروژه‌ها بسیار مؤثر دانست و گفت: پروژه‌های توسعه‌ای در چهار شهر زیارتی نجف، کربلا، سامرا و کاظمین بدون همکاری و همراهی طرف عراقی امکان‌پذیر نبود. عراقی‌ها سهم خود را به‌خوبی ادا کردند؛ از تملک زمین‌های مجاور عتبات که جزو زمین‌های بسیار گران‌قیمت هستند گرفته تا حمایت‌های مالی که زمینه‌ساز طراحی و اجرای توسعه‌های مناسب شد.

جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات ادامه داد: علاوه بر این، اسکان کارکنان، مهندسان و کارگران پروژه‌ها نیز با همکاری طرف عراقی فراهم شد. تمامی فعالیت‌های ساخت‌وساز با توان صنعتگران ایرانی انجام می‌شود و مصالح نیز از ایران تأمین و منتقل می‌گردد که الحمدلله این پروژه‌ها را به ثمر رسانده است.

وی در پایان با قدردانی از همکاری مردم عراق گفت: اگر همراهی و همدلی مردم عراق نبود، تحقق این پروژه‌ها ممکن نمی‌شد. در کاظمین نیز پروژه‌ای با حدود ۶۵۰۰ متر مربع زیربنا در دست اجراست که زیرساخت‌های آن تقریباً تکمیل شده و تا پایان امسال به اتمام می‌رسد و ان‌شاءالله در سال آینده به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.