  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

حاج قاسم بذر توسعه عتبات را کاشت؛ پایان کار صحن عقیله با نذورات مردمی

حاج قاسم بذر توسعه عتبات را کاشت؛ پایان کار صحن عقیله با نذورات مردمی

جانشین ستاد عتبات عالیات گفت: آنچه امروز در خدمت مردم ایران و عراق قرار گرفته، در حقیقت «درخت طیبه‌ای» است که شهید سردار حاج قاسم سلیمانی آن را کاشت.

به گزارش خبرنگار مهر: مجید نامجو جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در حاشیه بهره‌برداری از صحن مطهر حضرت زهرا (س) در جمع خبرنگاران از بهره‌برداری و پیشرفت طرح‌های عمرانی و خدماتی در شهرهای زیارتی عراق خبر داد و تأکید کرد این پروژه‌ها با همراهی مردم ایران و عراق، امروز به مرحله بلوغ و خدمت‌رسانی به زائران رسیده‌اند.

نامجو با اشاره به روند بهره‌برداری از پروژه‌های انجام‌شده گفت: آنچه امروز در خدمت مردم ایران و عراق قرار گرفته، در حقیقت «درخت طیبه‌ای» است که شهید سردار حاج قاسم سلیمانی آن را کاشت و پرورش داد و اکنون به مرحله بلوغ رسیده است.

وی افزود: مجموعه‌ای از ساختمان‌های مهم از جمله فضاهای زیارتی، کتابخانه، موزه و ساختمان‌های اداری تکمیل و تحویل کاربری شده و الحمدلله مورد استفاده مردم عزیز ایران، عراق و شیعیان سراسر جهان قرار گرفته است. بخشی از این خدمات، به‌ویژه در ایام اربعین، توسط زائران مشاهده و استفاده شده و سایر بخش‌ها نیز به‌تدریج فعال شده و در خدمت زائرین قرار خواهد گرفت.

نامجو با اشاره به پروژه‌های انجام‌شده در کربلا تصریح کرد: صحن حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در کربلا با کمک‌های مردم ایران به اتمام رسیده و ان‌شاءالله سایر بخش‌ها نیز طی دو سال آینده تکمیل خواهد شد. این پروژه‌ها با مشارکت مردم و برای استفاده همه شیعیان طراحی و اجرا شده است.

وی نقش طرف عراقی را در پیشبرد پروژه‌ها بسیار مؤثر دانست و گفت: پروژه‌های توسعه‌ای در چهار شهر زیارتی نجف، کربلا، سامرا و کاظمین بدون همکاری و همراهی طرف عراقی امکان‌پذیر نبود. عراقی‌ها سهم خود را به‌خوبی ادا کردند؛ از تملک زمین‌های مجاور عتبات که جزو زمین‌های بسیار گران‌قیمت هستند گرفته تا حمایت‌های مالی که زمینه‌ساز طراحی و اجرای توسعه‌های مناسب شد.

جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات ادامه داد: علاوه بر این، اسکان کارکنان، مهندسان و کارگران پروژه‌ها نیز با همکاری طرف عراقی فراهم شد. تمامی فعالیت‌های ساخت‌وساز با توان صنعتگران ایرانی انجام می‌شود و مصالح نیز از ایران تأمین و منتقل می‌گردد که الحمدلله این پروژه‌ها را به ثمر رسانده است.

وی در پایان با قدردانی از همکاری مردم عراق گفت: اگر همراهی و همدلی مردم عراق نبود، تحقق این پروژه‌ها ممکن نمی‌شد. در کاظمین نیز پروژه‌ای با حدود ۶۵۰۰ متر مربع زیربنا در دست اجراست که زیرساخت‌های آن تقریباً تکمیل شده و تا پایان امسال به اتمام می‌رسد و ان‌شاءالله در سال آینده به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

کد خبر 6694043
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها